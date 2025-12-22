Водещата Mария Цънцарова с официално изявление свалена ли е от bTV

Водещата на сутрешния блок в bTV Мария Цънцарова потвърди с публикация в социалните мрежи, че е свалена от ефир на 19 декември.

Това е и първият коментар на Цънцарова след новината от петък, че повече няма да е част от екипа на сутрешното предаване.

Два дни тя запази пълно мълчание какво се случва в нюзрума на медията. По-рано в същия ден, 19 декември, депутатът от ППДБ Ивайло Мирчев изненадващо съобщи от трибуната на Народното събрание, че тя е уволнена.

Тази сутрин, 21 декември, водещ на блока бе журналистът и продуцент Росен Цветков. Той ще се редува с колежката си Гергана Венкова до 4 януари. В този период другият водещ Златимир Йочев е в планиран коледен отпуск.

"Труд news" припомня, че редица представители на неправителствени организации и симпатизанти на демократичните формации подеха инициатива за протести в нейна защита. Други активни наблюдатели на процесите от политическата сцена коментираха, че Цънцарова е партиен журналист на ППДБ.

"Добро, макар и закъсняло, решение на bTV, защото Мария прави слаба политическа пропаганда, а не журналистика. Този казус е политически, а не е тема за свободата на словото", написа по темата Явор Дачков.

Подобно мнение изрази и историкът Кристиян Шкварек. "Вашият рев и патетика не са за "независимата журналистика", а просто за една от вашите активистки. Толкова е просто", заяви той.

Ето какво написа Цънцарова в своя личен фейсбук профил:

"Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок".

Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир".