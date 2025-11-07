Без метро по Линия 3 – Вижте разписанието на временните автобуси

На 8 и 9 ноември влаковете по линия 3 няма да се движат

Пускат временна автобусна линия, заместваща линия 3 на столичното метро. Това съобщиха от "Метрополитен".

На 8 и 9 ноември влаковете по линия 3 няма да се движат заради пускането в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. "Владимир Вазов".

Заместващата автобусна линия ще обслужва всички метростанции от Линия 3 на метрото в София. Автобусните спирки ще се намират в непосредствена близост до входовете на метростанциите. От двете крайни спирки - МС "Хаджи Димитър" и "Овча купел 2" / в близост до МС "Горна баня" /, автобусите ще тръгват съответно в 4:35 и 5:00 часа сутринта, а последният курс ще бъде от 23:20 и 23:30 часа вечерта.

От "Метрополитен" посочват, че автобусите ще гарантират бърз транспорт за пътуващите по Линия 3 на 8 и 9 ноември.