МВР предупреди за опасно време утре (Обзор)

9 области застрашени от наводнения

МВР предупреди, че утре се очаква усложняваща се метеорологична обстановка и предупреди за обилни валежи. Това стана на работно съвещание в сградата на вътрешното министерство, свикано от министър Даниел Митов. На заседанието бяха обсъдени готовността на институциите за и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението.

Присъстваха представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.

“Освен прогнозите на синоптиците, в Националния оперативен център е постъпила официална информация от Европейската система за предупреждения при наводнения за очаквано усложнение на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната”, каза Даниел Митов. Предупреждението се отнася за областите Благоевград, Видин, София - град, Стара Загора, Шумен, Бургас, Монтана, Хасково и Смолян. Вътрешният министър очаква в оперативен порядък да бъде направен преглед за готовността на действие и координация на силите на средствата, така че да бъде гарантирана безопасността на хората и ограничаване на вредоносните последици.

Според данните, представени от Министерството на околната среда и водите, при осъществени от тях проверки са идентифицирани 507 места в речните корита с нарушена проводимост.

Тази информация ще бъде предоставена на структурите на ГДПБЗН, които координирано с Националното сдружение на общините и с местните власти да организират наблюдение на критичните райони с цел бърза реакция при необходимост. Всички министерства, ведомства, областни управи и общини трябва да прегледат още веднъж плановете си за защита при бедствия в частта наводнения и обилни валежи, като акцентират върху готовността за незабавното им активиране, като с особена сила това важи за структурите на пожарните и Областните дирекции на МВР в страната.

Решено е още системите за ранно предупреждение и оповестяване, в това число и BG ALERT, да се поддържат във висока степен на готовност.