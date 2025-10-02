Младите медици излизат на пореден протест за заплати

Лекарите настояват за стартово възнаграждение 150% от средната работна заплата в страната

Сега получават около 1400 лв.

Пореден протест организират младите медици, които от месеци настояват за по-високи заплати. Този път той ще бъде под надслов “Стига лъжи” и ще се проведе на 7 октомври, обявиха от инициативния комитет “Бъдеще в България”. Лекарите ще се съберат в 17.30 часа идната сряда пред Министерството на здравеопазването, където ще покажат недоволството си от “свършената” работа, а след това протестът ще премине в шествие по бул. “Цар Освободител” до “Орлов мост”.

“Проявеното търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на нашите проблеми, вече се изчерпа. Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага! Елате на 07.10 (вторник) пред МЗ в 17:30 ч, за да покажем, че този път няма да ни затворят устите, нито ще убият ентусиазма ни! Ние се борим за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие!”, пишат младите медици.

Средствата за организирането на протеста са събрани от дарения, става ясно от фейсбук страницата им.

“Рядко се налага да ни трябва финансов ресурс, но покрай протестите имаме нужда от него, за да покрием разходи (озвучител, рекламни материали, води). Досега се справяхме с даренията от колегите около нас, но този път бихме се радвали всеки, който намира каузата за своя и има възможност, да ни помогне с покриването на тези разходи! Всеки, който желае да види как са разходвани средствата, може да се свърже с нас и да представим отчет. Ние за разлика от някои институции няма какво да крием”, пишат медиците.

За по-малко от 24 часа е събрана сумата от 960 лв., която, по думите на младите лекари, е напълно достатъчна, за да покрие всички разходи.

Младите медици настояват минималното им стартово възнаграждение да е 150% от средната работна заплата в страната, както и за промени в наредбата за специализациите, каквито от МЗ вече предложиха, но протестиращите ги отхвърлиха като фиктивни и неработещи.

Млади лекари казаха, че в момента чисто получават около 1400 лв.