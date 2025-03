Медведев за преговорите между Русия и САЩ: Основното ястие е пиле по киевски

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира резултатите от разговора между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, като сравни преговорите за Украйна с вечеря.

"Телефонен разговор между президентите Путин и Тръмп потвърди добре познатата идея - в столовата има само Русия и Америка. В менюто: леки закуски - брюкселско зеле, британска риба и чипс и петел по парижки. Основното ястие е пиле по киевски", написа Медведев в социалната мрежа Х.

The phone call between Presidents Putin and Trump proved a well-known idea – there is only Russia and America in the dining room. On the menu: light appetisers – Brussels sprouts, British fish and chips and Paris rooster. The main course is a Kiev-style cutlet. Enjoy your meal!