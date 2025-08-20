Мерц едва не провалил преговорите на европейските лидери с Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц едва не предизвика дипломатически скандал на среща на лидерите на ЕС и президента на САЩ Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Това съобщи във вторник The New York Times, позовавайки се на източници.

Според тяхна информация, въпреки факта, че европейските лидери са се опитали да избегнат разногласия с американския лидер, Мерц е заявил пред камера необходимостта от спиране на военните действия в Украйна преди евентуална среща между руския президент Владимир Путин и Зеленски. В личен разговор с Тръмп канцлерът също настоял за примирие поне за времето на преговорите.

На 18 август Тръмп прие Володимир Зеленски, президентите на Финландия и Франция Александър Щуб и Еманюел Макрон, премиера на Великобритания Киър Стармър, Мерц, ръководителя на италианското правителство Джорджия Мелони. Освен това на срещата присъстваха ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.