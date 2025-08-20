Евробарометър: 80% от българите имат свой имот, 40% от испанците биха мигрирали заради липсата на жилище

Според последното проучване на Евробарометър, повече от един на всеки десет граждани на Европейския съюз иска да напусне своя регион по избор или по необходимост.

В рамките на следващите пет години 7% биха искали да се преместят по избор, докато 4% биха се преместили по необходимост.

Най-високите проценти на желаещите да напуснат има в Португалия и Унгария, с по 16%, следвани от Франция (15%), и Гърция и Полша, с по 12%.

От другата страна на спектъра, най-високите дялове на анкетираните, които изключват доброволното напускане на своя регион скоро, са открити в Нидерландия (94%) и Хърватия (90%).

Хората, които може да си съберат багажа и да напуснат – независимо дали по избор или по необходимост – го правят главно, защото не могат да си намерят качествена работа или имат ограничени икономически възможности (29%).

Писнало им е от политика: Малтийците и словаците са най-недоволни

Почти една четвърт (23%) от анкетираните обаче казват, че се чувстват отблъснати от липсата на доверие в политическата среда в техния регион или страна.

Най-високите нива на недоволство сред желаещите да напуснат са отчетени в Словакия (50%), Малта (45%), Люксембург (38%), Хърватия и Унгария (и двете по 36%).

Испанци, гърци и чехи търсят достъпни имоти

Една пета (22%) от планиращите да напуснат посочват липсата на достъпни качествени жилища, което остава един от най-належащите проблеми на целия континент.

Жилищната криза се усеща най-силно в Испания: 40% от живеещите там казват, че това би била основната причина за миграция. Чехите също отчитат висок процент - 30%.

Според последния доклад за европейските жилищни тенденции, високите разходи за жилища възпират 64% от потенциалните купувачи.

Сред тях 40% не могат да спестят за депозит, особено в Чехия (60%) и Гърция (58%).

Няма проблеми с наема на Балканите?

Докладът „European Housing Trend“ също така посочва кои страни от ЕС имат най-висок процент собственици на жилища.

Румънците (85%), хърватите (83%), българите (80%), британците (75%), унгарците и италианците (72%) са най-склонни да притежават имот, докато малтийците (46%), германците (34%) и швейцарците (30%) са най-малко склонни да се окажат в тази ситуация.