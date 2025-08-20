Лъв XIV планира да се премести в папския апартамент на Ватикана, но ще го превърне в споделено жилище

Три месеца след избирането му за първи американски папа, Лъв XIV планира да се премести в папския апартамент на Ватикана. Твърди се обаче, че планира да го превърне в споделено жилище, като вземе със себе си малка група монаси.

Решението да се преместят съквартирантите в резиденцията с изглед към площад „Свети Петър“ би отразило произхода на Лъв като член на августинския религиозен орден, където монасите живеят в общности и ценят духа на братство.

Новите му съквартиранти биха могли да бъдат трима августински монаси - италианец, филипинец и нигериец - които управляват папския гардероб на Лъв, съобщи италианският вестник La Repubblica.

Ватикана не е коментирал, предполагайки, че планът все още не е официализиран.

Откакто роденият в Чикаго Робърт Франсис Превост беше избран за папа през май, той продължава да живее в по-малкия апартамент във Ватикана, който е използвал като кардинал.

Твърди се, че забавянето на преместването се дължи отчасти на влага, която се е промъкнала, в резиденцията, докато е стояла празна по време на 12-годишното папство на предшественика на Лъв, папа Франциск.

Покойният папа предпочитал да наеме стая в Casa Santa Marta, резиденцията на Ватикана за гостуващи свещеници.

За разлика от това, Лъв избягва неортодоксалния стил на Франциск, обличайки традиционните папски одежди и прекарвайки време в папската лятна резиденция извън Рим, което Франциск избягвал. Но ако премести група монаси в Апостолическия дворец, това ще покаже, че Лъв не е против да наруши традицията.

Отец Иън Уилсън, шотландски августинец, който познава Лъв от времето, когато са били студенти заедно в Рим, каза, че не е чувал за плана, но не е изненадан.

„От избирането си той ясно заяви, че е син на Августин и вярва в значението на общността. Виждам, че това ще му липсва“, каза той.

Основана през 13-ти век от отшелници, следвали учението на Свети Августин от IV век, августинците имат седалище в Рим, където Лъв е служил като генерален приор между 2001 и 2013 г., живеейки със своите колеги монаси, преди да бъде направен кардинал от Франциск през 2023 г.

Уилсън каза, че дори след повишението си 69-годишният Лъв често е прекарвал време в Генералната курия на августинците, на метри от Ватикана.

„Той винаги е обичал да бъде с други монаси и когато е бил кардинал, е идвал за сутрешни молитви и литургия в 7:30“, каза той. „Понякога обядваше в Генералната курия и заемаше който и да е свободен стол."

Уилсън добави: „Той обича хубавите разговори и ми липсва. Мога да си представя как сега иска да пресъздаде общност от монаси, които да се молят с него, да разговарят с него и да споделят шеги. Той също така би искал група около себе си, където да може да се отпусне, знаейки, че всичко е строго поверително.“

Отец Алехандро Морал Антон, испанецът, който ръководи августинците, каза, че Лъв тихомълком се е отбил в Генералната курия на 1 юни, за да се присъедини към честванията за 70-ия рожден ден на Антон.

„За нас общността от монаси е наистина важна. Това е място, където да говориш за всичко, което искаш, с хора, на които имаш вяра. Като семейство е.“