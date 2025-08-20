Гърция няма да изпраща войски в Украйна (обзор)

Още по темата: Гърция изключва изпращането на миротворчески сили в Украйна 20.08.2025 13:53

Отказа на Киев и системи “Пейтриът”

Около 10 европейски държави били “желаещи” да пратят армия, твърди Блумбърг

Правителственият говорител в Атина: Подкрепяме Киев, но не на военно ниво

Гърция не планира да изпраща войски в следвоенна Украйна като част от гаранциите за сигурност, съобщава говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис. Той допълни, че това е решение на отделните държави членки, и поясни, че в зависимост от развитието на ситуацията Атина ще окаже подкрепа - но не на военно ниво.

“Това, което трябва да подчертаем, е нуждата от незабавно примирие”, заяви Маринакис и повтори позицията на Гърция, че като суверенна държава зачита международното право и в никакъв случай няма да отстъпи от позицията си за ненарушимостта на границите. Той отправи критика към представители на опозицията вдясно и вляво от управляващите, която поставя под съмнение гръцката политика в подкрепа на европейската позиция в полза на Украйна.

“Виждам, че има хора, които искат да правим разлика между нашествениците. Не можеш да осъждаш (турската) инвазия в Кипър, а за една друга инвазия да казваш: “Няма значение, дай да извърнем очи”, каза Маринакис и допълни: “Гърция е страна, която се противопоставя на всеки ревизионизъм и не би могла да има друга позиция от тази в подкрепа на отбраняващия се”.

Гърция подкрепя Украйна още от началото на войната, започната от Русия, и е предоставила на Киев автомати “Калашников”, боеприпаси и бронирани машини за пехотата БМП-1. Въпреки това в края на миналата година Атина отказа да изпрати системите за противовъздушна отбрана “Пейтриът” и С-300, поискани от Украйна.

Също днес от Bloomberg прогнозираха, че пакетът от гаранции за сигурност за Украйна вероятно ще се оформи още тази седмица, тъй като лидерите от ЕС се възползват от подкрепата на президента Доналд Тръмп за плана, който включва изпращане на европейски войски като част от потенциално мирно споразумение между Киев и Москва. Агенцията цитира неназовани свои източници, според които около десет държави, включително Великобритания и Франция, са готови да изпратят свои военни в Украйна след края на бойните действия.