Митов срещу Левски за Купата

Хебър и Левски отново ще се изправят един срещу друг за Купата на България така, както бе преди 2 години отново на 1/16-финалите. Тогава в Пазарджик домакините ликуваха с 2:1, а сега „сините“ ще търсят реванш. До сблъсъка между бившия треньор на столичния гранд Николай Митов и 26-кратните шампиони се стигна след разгром на Хебър в Перник срещу Металург с 8:1.

Двубоят на стадион „Георги Бенковски“ от следващата фаза пък ще се играе в края на месеца.

В същото време Севлиево имаше сериозни затруднения, за да си осигури домакинство на ЦСКА. Новакът във Втора лига победи с гол в последната минута Черноморец (Попово). Големият герой се оказа Стивиян Макавеев.

На свой ред Черноморец (Бургас) разби Ловеч с 5:0 като гост и ще срещне актуалният носител на трофея Лудогорец.

Сензации също не липсваха – Спартак (Пловдив) обърна Пирин след два гола на Димо Бакалов за 2:1 и изхвърли „орлетата“. Бдин срази Етър със същия резултат, а Витоша (Бистрица) надви Локомотив (ГО) с 2:0.