Сензация за Купата на България

Втородивизионните Етър и Пирин са аут от турнира за Купата на България след изненадващи поражения.

Във Видин местният Бдин удари "болярите" с 2:1 и продължава в първия кръг на турнира за Купата на България.

Жоао Стоко откри за домакините от Видин в 38-ата минута, а Ради Захариев удвои в 60-ата.

Треньорът на гостите Иван Иванов бе дал шанс на резерви, които обаче не успяха да оправдаят по никакъв начин доверието му.

В първия кръг видинчани посрещат Добруджа, след като се справиха с „болярите“ в предварителния кръг от турнира.

За намаляването на резултата се стигна след автогол на Денис Иванчов в 75-ата минута.

В Пловдив местният Спартак осъществи обрат срещу Пирин след късни две попадения на бившия играч на Лудогорец и Локомотив (Пд) Димо Бакалов. Преди това "орлетата" бяха повели чрез Мариян Вангелов.