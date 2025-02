Мъск призна пред Тръмп: Някои от нещата, които казвам, ще бъдат неверни и трябва да бъдат коригирани (ВИДЕО)

Илън Мъск отрече да е ръководил "враждебно поглъщане" на правителството на САЩ и защити плановете си за намаляване на разходите, когато направи изненадваща първа поява в Белия дом във вторник.

Най-богатият човек в света отговаряше на въпроси от репортери в Овалния кабинет, докато стоеше до президента Доналд Тръмп, който му възложи да намали размера и разходите на федералното правителство.

След това Тръмп подписа заповед, даваща на отдела за правителствена ефективност (Doge) на Мъск повече правомощия за съкращаване на федералната работна сила. Той инструктира ръководителите на правителствени агенции да се съобразяват с Doge.

Агенцията беше критикувана от демократите, които я обвиниха в липса на прозрачност, а усилията й също бяха възпрепятствани от правни предизвикателства.

Но Мъск, който беше разпитан от репортери за първи път, откакто Тръмп встъпи в длъжност миналия месец, описа мащабните правителствени съкращения като мерки на „здрав разум“, които „не са драконовски или радикални“.

„Хората гласуваха за голяма реформа на правителството и това е, което хората ще получат“, каза той. „Това е смисълът на демокрацията. Напълно очаквам да бъда проучен. Не е като да мисля, че мога да се измъкна с нещо.“

Технологичният предприемач милиардер, който беше назначен, а не избран, описа федералните работници като „неизбран, четвърти, неконституционен клон на правителството“, който според него има „по-голяма власт от всеки избран представител“.

53-годишният собственик на Tesla, X и SpaceX носеше черна шапка Make America Great Again и от време на време се шегуваше с репортерите, които го питаха за критиците му. Той държеше малкия си син, който беше представен от Тръмп, на раменете си за част от пресконференцията.

„За нас не е задължително да намаляваме федералните разходи“, каза Мъск. „От съществено значение е. От съществено значение е Америка да остане платежоспособна като държава.“

Мъск беше попитан и за скорошно невярно твърдение, че правителството на САЩ изпраща презервативи на стойност милиони долари в Газа. „Някои от нещата, които казвам, ще бъдат неверни и трябва да бъдат коригирани“, отговори Мъск.

Reporter: You cited $50 million worth of condoms sent to Gaza as fraud, but fact-checking showed it was actually Gaza in Mozambique for HIV prevention.



Musk: First of all, some of the things I say will be incorrect. Nobody is gonna bat 1000.



(Eric Trump repeated this lie—he… pic.twitter.com/9ZwUVqvNhK