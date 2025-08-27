Наградиха доброволец, предвождал пожарникарите и помагал в гасенето на стихията в Сунгурларе

Бургаският областен управител Владимир Крумов награди 32-годишен млад мъж от Сунгурларе. Цветан Павлев е местен жител, на 32 години. По време на огнената стихия в района, той бил безценен помощник на огнеборците.

"Цецо беше с нас от първата секунда на пожара. Той познаваше гората до най-малката пътека и ни водеше. Шест дни не спря, знаеше всяко място, всяка просека, гората му беше като на длан“, разказват Валентин Великов, Живко Дяков и Евгени Генов - бургаски пожарникари, които участват в гасенето на шестдневния пожар край Сунгурларе, унищожил хиляди декари.

Областният управител Владимир Крумов откликна на призива и по предложение на пожарникарите, и връчи на Цветан Павлев благодарствена грамота и плакет.

„Днес само официализираме признанието, което Цветан вече е получил на терен. Той е героят на пожарникарите. Ако можем да говорим за нещо положително в тежката ситуация това лято, то са хора като Цветан – хора, които дават пример със смелостта и човечността си. Именно от такива примери обществото ни има нужда“, каза областният управител при срещата си с младия мъж.

Цветан Павлев е категоричен, че ще следва мечтата си да стане част от най-достойната професия – пожарникар. Първата крачка към сбъдването ѝ е записването му в доброволното формирование към община Сунгурларе.



