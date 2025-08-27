Обявиха два дни траур в Котел заради загиналите младежи

Още по темата: Двама младежи загинаха в тежка катастрофа край Котел 27.08.2025 11:19

Кметът на гр. Котел Коста Каранашев обяви двудневен траур заради трагедията, с която осъмнаха местните жители. Тежка катастрофа отне живота на двама младежи, а други двама берат душа в Сливенската болница.

Пътният инцидент станал към 2:20 ч. в нощта срещу сряда, 27 август, на второкласния път в посока село Градец. Лек автомобил, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно. В колата имало и трима пътници. При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години.

От Областната дирекция на полицията съобщиха, че на водача са взети кръвни проби за алкохол и наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.

"С дълбока болка споделям, че на 27 август 2025 г. тежка пътнотранспортна злополука отне живота на двама младежи от нашия град, а други двама са настанени в болница. В знак на съпричастност към скръбта на семействата, близките и всички нас, обявявам тридневен траур на територията на община Котел – от 27 до 29 август 2025 г. включително. През тези дни: Националният флаг на всички общински сгради и институции ще бъде спуснат наполовина. Отменяме всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината. Призовавам и местните институции, средствата за масова информация и търговските обекти да съобразят дейността си с траурния период. Нека сведем глави пред паметта на загиналите и да се обединим в подкрепа на техните семейства", написа с тъга кметът на града Каранашев.

