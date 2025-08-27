Представят проект в древното селище: „Акве калиде - любимите терми на владетелите“

Анимираната 3D визуализация ще е постоянно достъпна за туристите

Обявяват резултатите от летните разкопки

Проектът „Акве калиде - любимите терми на владетелите“, ще бъде представен в туристическата атракция - древното селище в бургаския квартал „Ветрен“, до Минералните бани. Той представлява анимирана 3D визуализация на „Акве калиде“, и е модерен и впечатляващ, обясниха от Община Бургас. Екип от специалисти по археология, история, музейни специалисти и експерти по 3D технологии е съчетал знания, умения и авторски виждания, за да изгради интерпретация на един от най-сложните археологически обекти в България поради наличието на голям брой културни пластове от различни епохи.

Целта е да се реконструират древните бани в техния облик през ранновизантийския период, който се откроява като разцветът на мястото, след опустошителните варварски нашествия. Крайният продукт, е увлекателно VR изживяване, което потапя посетителите в историята и архитектурата на византийския град, с негово монументално строителство и крепостни стени.

В презентацията, която ще е този петък, ще вземат участие и авторите Мартин Костов от „Торнадо Студио“ и проф. д-р Георги Христов от Русенския технически университет „Ангел Кънчев“. Заедно с ръководителя на археологически проучвания доц. д-р Димчо Момчилов и директора на РИМ-Бургас д-р Милен Николов, те ще разкажат за процеса на създаване на проекта.

Авторският културен продукт ще бъде видим и постоянно достъпен за туристите в залите на Експозиционен и демонстрационен център „Акве калиде“.

Екипът от археолози, работещи на обекта в процеса на работа, е предоставил достъп до техните проучвания през годините. В него са включени ръководителят на проучванията доц. д-р Димчо Момчилов и д-р Милен Николов, и гл. ас. д-р Радовеста Стюърт, с експертиза и творческо виждане за представяне пред широка публика на мястото, и елементи от културното наследство на „ Акве калиде“.

Участниците в събитието ще имат възможност да видят и резултатите от тазгодишните археологически проучвания, в зоната на селището „Акве калиде“.