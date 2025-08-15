Най-накрая без спекулации за съдебна реформа, корупция и гей права в България

Излезе годишният доклад на Държавния департамент на САЩ за човешките права през 2024 година. Обективен и уважителен към България и българските граждани, а не работен конспект на соросоидното малцинство, както досега. Това е първия такъв доклад от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Очевидно е, че соросовите НПО-та и хранениците на скандалната фондация, създадена от ancien regime, за да манипулира и изкривява българската публична среда в интерес на соросоидите - „Америка за България“ (АмБъл), са били изолирани от съставянето му. При Обама и Байдън, а в голяма степен и при първия мандат на Тръмп, частта за България буквално се пишеше от тях на три софийски адреса.

Затова докладите изобилстваха с оценки, акценти и внушения, които се разминаваха с реалностите в България и обслужваха единствено частните интереси на локалните проксита на Сорос и АмБъл. На това е сложен край. Това е и причината в новия доклад да липсват традиционните хиперболизации и спекулации за съдебна реформа, корупция, джендър и гей права.

Америка се завърна! Благодарим ти, Доналд Тръмп!