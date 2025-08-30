Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет

"Плавно преминаване към еврото, пръв бюджет с валута евро. Продължават усилията на България за членство в ОИСР и да започне постепенно отхвърляне на проблеми на хората - безводие, социални въпроси, образование". Така председателят на НС Наталия Киселова коментира приоритетите на парламента и правителството. Тя присъства на тържествата по повод на честванията на 148 години от Шипченската епопея.

"Управлението ще бъде стабилно дотогава, докогато има достатъчно народни представители да го подкрепят", каза още тя.

На въпрос относно кое ще е най-голямото предизвикателство при изготвянето на бюджет в евро, Наталия Киселова отговори - "всеки иска повече пари, отколкото има в държавата".

При визитата си у нас Урсула фон дер Лайен ще се срещне само с представители на изпълнителната власт, както и при останалите й посещения, стана ясно още от думите на Киселова.

"Тези срещи са знакови за това как Европейският съюз ще продължи напред с оглед турбулентната геополитическа ситуация", коментира председателят на парламента.