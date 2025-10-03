На извънредна сесия: СОС изслушва ръководството на "Топлофикация - София" (ВИДЕО)

На извънредно заседание Столичният общински съвет ще изслуша ръководството на "Топлофикация - София" за готовността на дружеството за предстоящия отоплителен сезон и планираните ремонтни дейности. Поводът за извънредната сесия е постъпило в общинския съвет предложение от "Булгаргаз" за удължаване на договора за доставка на природен газ за столичната "Топлофикация".

Над 2 милиарда лева са задълженията на "Топлофикация – София". Трябва да се върви към процедура за концесионирането на общинското дружество, смятат общинските съветници от "Синя София".

Според Вили Лилков е необходимо да бъдат включени частни капитали.

Общинските съветници от БСП няма да позволят да бъде отдадена на концесия столичната "Топлофикация", категоричен е председателят на групата Иван Таков. По думите му дружеството трябва да се модернизира.

Иван Таков очаква от ръководството на "Топлофикация – София" да уверят общинските съветници, че не се очакват проблеми с топлоподаването през отоплителния сезон в столицата, извън планираното в "Дружба" 2.