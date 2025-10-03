Потоп в "Елените", тече евакуация на хора във ваканционното селище (ВИДЕО)

Тече евакуация във ваканционно селище Елените край Свети Влас. Задействанa е и BG alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо.

Частично бедствено положение е обявено и в община Бургас. Поморие също е под вода.

Над 10 екипа на пожарната са на място в "Елените". Областният управител също пътува натам, идва и хеликоптер от София.

Местните власти проверяват сигнал за кола с двама възрастни, която е била завлечена от бурните води към морето, заяви кметът на Община Свети Влас Иван Николов. 

За момента обаче не може да бъде потвърдена информацията за жертви.

Очаквайте подробности! 

