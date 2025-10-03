Бургас под вода, обявиха частично бедствие (СНИМКИ)

Автор: Мария Кехайова, "Труд news", Бургас
Със заповед на кмета Димитър Николов на територията на община Бургас се въвежда частично бедствено положение, обявиха от Община Бургас.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на Бургас, кварталите Рибарско селище, с. Маринка, вилна зона Черниците.

Според данните на хидрометеорологичната станция в Черниците за последните 12 часа са паднали над 249 л/кв.м. дъжд.

Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

В центъра на Бургас също има наводнени къщи и апартаменти. Жилищата със стари дограми са плувнали във вода. Възрастни хора бяха евакуирани в домовете на децата си.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к/с „Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин „Мосю Бриколаж“.

Затворен сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“, там има преобърнати 5 лодки.

Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони. Движението на автомобили в района на Рибарското селище и „Черниците“ е ограничено. Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври.

