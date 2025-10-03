Заради усложнената метеорологична обстановка, свикаха Щаба за бедствени ситуации в Несебър

Още по темата: Бедствено положение е обявено в Царево 03.10.2025 07:32

Преустановено и е движението на градския транспорт

Заради усложнената метеорологична обстановка община Несебър обяви за неучебен днешния 3 октомври. Преустановено и е движението на градския транспорт, съобщиха от пресцентъра на общината.

Свикан е Щабът за бедствени ситуации. Призовават се гражданите да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.

В близкото ваканционно селище Елените тече евакуация. В тази връзка е задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място.