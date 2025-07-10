На 10 юли 2025 г. да почерпят

Автор: Труд news
Белослава, певица.
Владимир Вълев, световен шампион по кикбокс, бивш депутат, 41 г.
Георги Пасков, ръководител автосервизи "Еспас Ауто", 38 г.
Герасим Георгиев-Геро, актьор, 51 г.
Димитър Иванов, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 45 г.
Иво Прокопиев, бизнесмен, издател, 54 г.
Доц. д-р Олег Чолаков, хирург, началник отделение в УМБАЛ "Лозенец", 62 г.
Станислав Дечев, кмет на Хасково, 49 г.
Тигран Торосян, актьор, 42 г.
Хари Хараламбиев, адвокат, 86 г.
Явор Нотев, адвокат, бивш депутат, 68 г.