На 10 юли 2025 г. да почерпят

Белослава, певица.

Владимир Вълев, световен шампион по кикбокс, бивш депутат, 41 г.

Георги Пасков, ръководител автосервизи "Еспас Ауто", 38 г.

Герасим Георгиев-Геро, актьор, 51 г.

Димитър Иванов, депутат от ГЕРБ-СДС в 51-ото НС, 45 г.

Иво Прокопиев, бизнесмен, издател, 54 г.

Доц. д-р Олег Чолаков, хирург, началник отделение в УМБАЛ "Лозенец", 62 г.

Станислав Дечев, кмет на Хасково, 49 г.

Тигран Торосян, актьор, 42 г.

Хари Хараламбиев, адвокат, 86 г.

Явор Нотев, адвокат, бивш депутат, 68 г.