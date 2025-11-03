На 4 ноември: Спират водата в три столични района

На 4 ноември (вторник) 2025 г. „Софийска вода“ ще прекъсне водоснабдяването в няколко района на София заради строително-ремонтни дейности.

1. Кв. „Манастирски ливади“ – ул. „Тодор Джебаров“ - Водоподаването ще бъде спряно от 09:00 до 21:00 часа за живеещите в района на:

- ул. „Тодор Джебаров“ от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Флора“

- ул. „Иван Василев Ненов“ от ул. „Майор Павел Павлов“ до ул. „Младежки проход“.

При продължителност на ремонтните дейности над 12 часа, „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Тодор Джебаров“ с бул. „Тодор Каблешков“.

2. В.з. „Килиите“ – ул. „Люти дол“ - Водоподаването ще бъде спряно от 09:00 до 16:00 часа за живеещите в района на:

- ул. „Смесна китка“

- ул. „Люти дол“

- ул. „Вълко войвода“

При необходимост от продължително прекъсване над 12 часа, водоноска ще бъде разположена на кръстовището на ул. „Смесна китка“ с ул. „Люти дол“.

3. Кв. „Левски В“ – ул. 565 - Водоподаването ще бъде спряно от 09:00 до 21:00 часа за живеещите в района на:

- ул. 564

- ул. 565

При продължителност на ремонтните дейности над 12 часа, водоноска ще бъде разположена на кръстовището на ул. 564 с ул. 565.

Ремонтните дейности имат за цел подобряване на управлението на водопроводната мрежа и ограничаване на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За повече информация, гражданите могат да се обадят на Телефонния център на „Софийска вода“ АД на 0800 121 21 или да следят актуалните теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.