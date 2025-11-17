Нова поява на мечка в Карлово: Жители притеснени, експерти предупреждават да не се хранят дивите животни

Мечка отново бе видяна в Карлово преди няколко дни. Този път бе засечена да бяга по улиците в жилищния район в северната част на града под местен хотел.

"След като видях мечката, повече не сме я виждали, но населението е уплашено. Патрулират автомобилите на Държавното горско стопанство, което до някаква степен ни успокоява. Може би около 8.30-9.00 чуваме всяка вечер лая на кучетата", каза пред БНТ Ина Дамянова.

"Популацията е вече твърди голяма. Няма място за всички мечки в гората. Вторият голям проблем е, че доста от хората хранят мечките. На места намираме оставена храна от плодове, зеленчуци, дори и сладко от вкъщи. Към момента само се молим на хората да ни ги хранят. Няма такива рестриктивни мерки за поставяне на храна точно, специално на мечките. Затова ги умолявам, не социализирайте мечките. Това е голям проблем и за мечката, и за хората, както виждаме", каза инж. Златю Кличев, директор на ДГС-Карлово.

"На ловните камери, на ловните дружинки, от Сопот до Калофер, на всички населени места, над 20 мечки към момента засечени."