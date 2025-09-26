Нов тип "блежър" туристи пълнят градските хотели във Варна

Български робот поема 80% от работата на рецепция, говори 18 езика

Нов тип гости пълнят градските хотели във Варна. “Наричаме ги “блежър” / от pleasure и business/, защото съчетават удоволствието с бизнеса. Идват по работа, но със семействата си и остават за няколко дни, за да посетят културни събития, да разгледат историческото наследство на града и да опитат местна кухня”, съобщи Павлин Косев, председател на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите. Тя и агенцията за маркетингови комуникации ProVox са организатори на изложението Туризъм-Експо “Дестинация Варна” в партньорство с Община Варна и Министерството на туризма.

Деветото му издание бе открито днес в хотел “Черно море” в присъствието на зам-министъра на туризма Ирена Георгиева, и.ф.кмет на Варна Павел Попов, депутати, районни кметове. Акцентите във форума тази година са осигуряването на изключително клиентско преживяване, внедряването на модерни технологии и развитието на човешкия потенциал в туризма. Посетителите могат да се насладят безплатно на виртуални разходки из забележителности в цялата страна.

На 30 щанда при вход свободен изложители представят различни продукти, включително и роботи - за сервиране, почистване, приготвяне на суши.

Показан бе и български робот администратор, който срещу абонамент от една минимална работна заплата месечно осигурява 80% автономност на хотелската рецепция и говори на 18 езика. Изкуственият интелект навлиза вече и в ценообразуването на туристическия продукт, споделиха участници във форума.

На него зам.-кметът Снежана Апостолова съобщи, че от 1 януари до 20 септември във Варна са почивали близо 4% повече туристи, отколкото през същия период на 2024 г. Най-голям е ръстът на немците - 29%, а отлив има на израелци заради военния конфликт там. За да утвърди града като целогодишна дестинация, общината акцентира върху рекламата на минералните води и възможностите за СПА ваканции, които се предлагат в 24 центъра с база от 12 000 легла.