Глоба до 1 млн. лева: Български туроператори отменят екскурзии до Русия

"Има достатъчно други дестинации, на които работим"

Контролът по санкциите се осъществява от НАП, ДАНС, ГДБОП, МВР, Гранична полиция и Министерството на външните работи

Някои са решили да рискуват

Официалният вестник на ЕС публикува 19-ия пакет от санкции срещу Русия. В него се забранява на туроператорите да организират групови и индивидуални пътувания до Русия, като гидовете и екскурзоводите нямат право да обслужват такива туристи. Рекламата на подобни екскурзии също е забранена. Оказа се, че в момента само в България и малко фирми в Италия организират екскурзии до Москва и Санкт Петербург, информира специализираният сайт TravelNews.

Те категорично трябва да бъдат отменени, защото решението на ЕС влиза веднага в сила, като няма отлагателен период, са обяснили пред медията от Министерството на туризма.

„Туроператорите започват да отменят екскурзиите до Русия, защото няма отлагателен период“, е предупредил председателят на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ Павлина Илиева. Според нея има туроператори, които казват, че щели да продължат дейност, защото нямало кой да ги хване. Те плащали в брой в Русия и пътували, но Илиева предупреди бранша, че това ще бъде на техен риск, защото ще попаднат под санкции.

Управителят на туроператорска агенция и член на УС на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) Галин Георгиев обяви, че той е отменил екскурзиите до Русия. Според него през тази година на пазара са направени над 20 групи. Самите те са планирали 6 групи за 2026 г. и вече са платили места в самолетите на турските авиолинии, като очакват да им бъдат върнати.

„Няма да ни съборят санкциите и да пострада бизнесът ни. Има достатъчно други дестинации, на които работим. Трябва да изпълняваме решенията и законите, за да не попаднем под санкции и да пострада фирмата и цялата ти репутация“, коментира Георгиев. „Не си струва за няколко хиляди лева да рискуваш фирма, репутация и имоти“, допълни той.

Галин Георгиев обясни, че в момента много български туроператори правят плащания за Русия през Китай и Виетнам, но трябва да знаят, че ще бъдат хванати и ще пострадат от санкциите.

Контролът по санкциите се осъществява от НАП, ДАНС, ГДБОП, МВР, Гранична полиция и Министерството на външните работи. От Министерството на финансите съобщиха, че санкциите срещу Русия са задължителни за всички фирми, физически лица и организации, регистрирани или действащи в рамките на Европейския съюз. По Закона за мерките срещу изпирането на пари и прилагането на международните санкции, глобите могат да стигнат до 1 000 000 лв. или повече при повторно нарушение.

Умишлено заобикаляне на санкциите може да доведе до затвор за управители или отговорни лица от 5 до 10 години. Възможни са и разследвания за пране на пари или финансиране на тероризъм.

От финансовото ведомство предупреждават туроператорите, че могат да бъдат отнети лицензи.