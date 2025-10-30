Румънци, българи и украинци пълнят хотелите във Варна и курортите

Немците са №1 на летището и в Албена

Браншът иска повече културни и спортни събития в крилата на сезона, минус е лошата инфраструктура в курортите

Румънци, българи и украинци са водещите клиенти на хотелите във Варна и курортите, които от началото на годината до 10 октомври са посрещнали над 1 милион гости - с 5% повече от същия период на 2024 г. Това сочат данни на общината, огласени на започналия днес XIII Черноморски туристически форум. С 28,5% повече са немците, които заемат четвърто място. За да увеличи пазарния им дял, общината е обявила две обществени поръчки за 750 000 лв. за реклама на туристически продукти и авиовръзки. Така Варна ще рекламира туристически пакети в специални бюра и чрез дигитални канали в четири региона на Германия, съобщи зам.-кметът Снежана Апостолова.

Обвързването ни с два пазара от Източна Европа е опасна тенденция, която трябва да се балансира с гости от държави, в които сме имали добри позиции като дестинация, посочи проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара, която организира форума. По думите му друга цел трябва да е удължаването на сезона. „Сега заетостта на едно легло в курортите е едва 70 дни, а трябва да е поне 100. За целта са нужни повече културни, спортни събития и добре обезпечени с кадри СПА центрове, които да върнат пролетните и есенни гости от Германия и Скандинавските страни“, коментира проф. Маринов, който откри форума заедно със съпредседателя на ВТК Людмила Ненкова.

С увеличаването на полетите тази година немците са вече №1 на летище Варна с 1/3 от всички обслужени пасажери. Най-много са били те и сред посрещнатите повече от 130 000 летни гости в Албена, следвани от румънците и българите. „Стремим се да привличаме любителите на есенното море и СПА процедурите. Стратегията ни за 2026 г. включва обновяване на парковия хотел „Компас“, който ще бъде клубен на ТУИ. Така се надяваме да има повече гости не само от Германия, но и от Полша и Чехия. Сезонът ще започне през април с гости от Австрия“, съобщи Маргита Тодорова, маркетинг директор на „Албена“ АД. Според нея все повече хотели по Черноморието не залагат само на ол инклузив пакетите, а и на съвременна анимация и придружаващи спортни и други дейности.

Позицията на туроператори на форума бе, че пробивите на ключовия немски пазар са налице, но постигането на нивата от 2019 г. още е далеч. Спад от 10-15% има на поляците, а разковничето за привличането им и в крилата на сезона са автобусните чартъри. Различни представители на бранша посочиха като голям минус липсата на възможности за крайбрежно плаване директно от Златни пясъци, където пристанището е затворено и няма места за акостиране на лодки за разходка. Други негативи са чистотата и скъпите паркинги в курорта. Като сериозен проблем бе подчертана недобрата транспортна свързаност и инфраструктура в националните курорти.