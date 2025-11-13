Всеки пети чуждестранен работник у нас е узбекистанец

Местни фирми ги лъжат с обещания за 5000 лева заплата

Нелегални посреднически фирми от Узбекистан изпращат в България работници с обещанието за 5000 лева заплата. Сблъсъкът с реалността отказва хората да останат, а ощетени са работодателите. Как да се избегнат тези капани и как да се подобрят икономическо търговските връзки между двете държави обсъждаха днес в Русе представители на правителството на Узбекистан, работодателски организации и бизнесът, съобщи БНТ.

Всяко пето разрешително за работа у нас е издадено на граждани от Узбекистан. В Русе от началото на годината легално се трудят 62 служители от Узбекистан. Често обаче кандидат-работниците използват пристигането в шенгенското пространство, за да преминат безпроблемно в трета държава.

"Пристигат на летището, изчезват и ние по никакъв начин не можем да си търсим правата, защото на концесионерските фирми, с които сме работили, сме платили част от сумата, поемаме им всички разходи", обясни Мая Русанова – председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите – Русе.

Оказва се, че много наши работодатели контактуват с нелицензирани фирми в Узбекистан, които подвеждат с нереални обещания и двете страни.

„Когато хората ни дойдат тук, очакват заплата 4 -5 хиляди лева. Затова е важно да се знае, че в Узбекистан работят 40 лицензирани организации за трудова миграция. Има и подготвителни програми, които за съжаление не предлагат базово обучение по български език, но дават насоки за стандарта и културата на България. За жалост, много хора не знаят Узбекистан и нейните възможности. 60% от населението са млади хора, готови да работят. И след като тази година се присъединихте към Шенген, следим внимателно бизнес процесите у вас, особено в сектор строителство", коментира Шерзод Сабиржонович – първи секретар на Департамента по консулско-правни въпроси към Министерството на външните работи на Узбекистан.

Остава проблемът с тромавите процедури по издаването на визи на желаещите от Азия да работят у нас.

"Бюрокрацията все още я има. Няма как един бизнес да си планира наемане на работна ръка, която ще се случи да речем след девет месеца", каза Милен Добрев – председател на Русенска търговско-индустриална камара.

Според данните на Министерството на икономиката износът на страната ни за Узбекистан през миналата година се е увеличил на близо 64 милиона долара, а преките инвестиции от Узбекистан в България възлизат на 5,7 милиона евро.