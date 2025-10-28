7 от най-странните и зловещи места по света (СНИМКИ)

Страхът продава. Независимо от това дали говорим за призраци или духове, туристите са готови да плащат за преживявания, които карат адреналина им да се покачи. Ако обаче търсите истински странни дестинации, не всички са част от комерсиалния Halloween-ски маркетинг. CNN представя седем от най-необичайните и мистериозни места на планетата.

Костницата в Седлец – Чехия

Малка католическа капела в Седлец съдържа скелетите на между 40 000 и 70 000 души. Те са подредени в артистични композиции, сред които впечатляваща полилейна конструкция и гербът на аристократите Шварценберг. Причината за това необичайно оформление е практична – запазване на пространство за погребения.

Пещерата на вещицата Бел – Тенеси, САЩ

Легендата разказва за зла вещица, която тероризирала семейството Бел през 1800-те години. Смята се, че духът ѝ е отровил патриарха на семейството. Туристите могат да посетят къщата на Джон Бел и да се спуснат в пещерата, където, според преданията, вещицата все още се появява.

Островът на куклите – Мексико

На остров Ла Исла де лас Мунекас Дон Хулиан Сантана събрал хиляди счупени и обезглавени кукли, които окачил по дърветата. Те са посветени на духа на малко момиче, удавено в близкия канал. Макар гледката да е страховита, целта на Сантана била да утеши духа на момичето.

Остров Хашима, Япония

Наричан още „Бойният кораб“, този изоставен остров край Нагасаки някога е бил дом на хиляди миньори. След затварянето на мините през 1974 г. островът е напълно изоставен. Разрушените сгради и оставените вещи създават усещането за едно от най-отчуждените места на Земята.

Катакомбите в Париж, Франция

Под улиците на Париж се простира мрежа от тунели и пещери, в които са събрани костите на около шест милиона души. Катакомбите са създадени заради претоварените гробища през XVIII век и днес са популярна туристическа атракция, въпреки зловещата си атмосфера.

Остров Повелия, Венеция, Италия



Този малък остров някога е бил карантинна зона за болни от чума, а по-късно – психиатрична клиника. Говори се, че островът е обитаван от духовете на пациентите, а сгради и руини остават като зловещи свидетели на миналото.

Кратер Дарваза – Туркменистан

Наричан „Вратата към ада“, този кратер гори вече повече от 50 години. Според официалната версия, през 1971 г. съветски геолози, търсейки нефт, откриват природен газ и го запалват, за да предотвратят разпространение на метан. Огнената дупка е невероятна гледка в пустинята, въпреки трудния достъп до Туркменистан.

Тези места са не просто туристически атракции – те предлагат истинска доза мистерия, необичайно изживяване и възможност да се потопите в странното по света.