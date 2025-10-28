На Черноморски туристически форум във Варна: Обсъждат новите тенденции в търсенето на почивки

Позициите на морските курорти на международния пазар и новите тенденции в търсенето и предлагането на различни видове почивки ще обсъждат на 30 и 31 октомври хотелиери, туроператори, тур агенти и учени на Черноморски туристически форум. Оценките на бранша за отминалия сезон са добри, тъй като има 15% ръст на чартърите, въпреки че чаканият бум на гостите още не са факт.

"На форума ще се обсъжда мястото на България на ключови пазари като Германия, Румъния, Полша, Чехия и възможностите за възраждане на интереса на гостите от Арабския свят, Скандинавските страни, Турция", каза проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара, която организира форума.

Браншът ще дискутира мерки за разчупване на матрицата „море, слънце, плаж“ с предлагане на СПА, медицински, културни, спортни продукти в крилата на сезона. С влизането ни в Шенген пътуванията до нашата страна стават по-достъпни, особено за автотуристи.

По данни на общината водещ чуждестранен пазар за Варна през последните 2 години е Румъния. Тази година има промяна в следващите места в класацията - почивалите в курортите до 15 септември гермаци са били повече от поляците, и са се изкачили на трето място след украинците.



