НСИ: Близо 262 000 българи са посетили Гърция през юли

Още по темата: НСИ: Близо милион българи са пътували в чужбина през юни 29.07.2025 13:31

Южната ни съседка остава предпочитана лятна дестинация за нашенци, на второ място пътуваме в Турция

Близо 262 000 български граждани са посетили Гърция през месец юли. Това сочат данните на НСИ за пътуванията на българите през летния сезон.

За поредна година южната ни съседка остава най-предпочитаната дестинация сред нашенци през седмица месец от годината. На второ място се нарежда Турция, показва статистиката.

Над 253 000 души от България са се насладили на Ориента. Запитани каква е целта на пътуването най-голям процент са отговори, че минават граница за почивка или екскурзия, по-рядко служебно или по други причини.

След Гърция и Турция се нареждат: Румъния - 91.7 хил., Германия - 56.7 хил., Сърбия - 54.3 хил., Италия - 38.4 хил., Франция - 34.8 хил., Република Северна Македония - 33.2 хил., Испания - 31.5 хил., Австрия - 28.8 хиляди (виж фиг.).

През юли 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 004.7 хил., или с 5.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (730.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.