С пълна сила вървят резервациите за Нова година в Банско

Акватоничи басейни, джакузита под звездите и хотел за кучета са предлаганите екстри за туристите

С пълна сила вървят ранните резервации и записвания за посрещане на Коледа и Нова година в Банско. Хотелиерите казват, че са доволни, защото се изкупуват като топъл хляб предлаганите празнични пакети.

Според записванията зимната столица Банско отново е сред най-търсените дестинации за новогодишните празници. Хотели, СПА комплекси и къщи за гости предлагат разнообразни пакети за различни бюджети.

Луксозните хотели предлагат 4 нощувки със закуски, СПА пакет и празнична гала вечеря стартират на цена, стартища от 980 лв. на човек. Включени са достъп до вътрешен басейн, сауна и музикална програма с DJ и жива музика.

Най-търсени са офертите за хотели 3-4 звезди - 3 нощувки със закуски и гала вечеря: -пакетите започват от 240 лева на вечер за човек и стигат до 540 лв. на човек. Допълнително се предлага ски карта със специална отстъпка за гостите. Къщи за гости и семейни апартаменти - 2 или 3 нощувки със закуски има и по 139 лева на човек и от 260 лв. на човек. Апартаменти за семейства (2+2) започват от 1150 лв. за целия пакет. Ако предварително се плати хотелиерите правят и 20 процента отстъпки.

В празничната нощ гостите ще могат да опитат традиционни български ястия, да се насладят на жива музика и фойерверки над града.

Луксът има вкус на шампанско и гледка към планината, предлагат се акватонични басейни с 36-градусова вода, парни бани с аромати от Алпите, джакузи под звездите и безупречно обслужване. А в празничната нощ - гала вечеря със 7-степенно меню, концерти с популярни изпълнители, DJ партита до зори, блок маса с изобилие и, разбира се, новогодишен брънч за онези, които ще се събудят следобед.

Хотели с детски клубове предлагат специални анимации и партита за малчуганите, докато родителите се наслаждават на СПА зоните. В екстрите има и хотели за домашни любимци.