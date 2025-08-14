Норвегия е пример за устойчиво развитие на Европа

За 34 г. сме "спестили" повече емисии, отколкото цяла Норвегия емитира за една година

Норвегия е любимият пример на феновете на "зеления" преход. От електромобили, през всякакви ВЕИ до водород - масовите медии създават впечатление, че тази страна отдавна вече е оставила изкопаемите горива в миналото и щастливо живее на фотосинтеза...

Аз също смятам, че е страхотна страна с изключително прагматично население и политика. Затова изобщо не се учудвам на тази новина. Ето някои важни цитати:

"Норвегия ще бъде дългосрочен доставчик на петрол и газ за Европа, докато норвежкият континентален шелф ще продължи да създава стойност и работни места за нашата страна", заяви в комюнике Терие Ослан, Министър на енергетиката...

Норвегия, която добива около 4 милиона барела петролен еквивалент на ден, около половината под формата на природен газ, а останалата част - като суров петрол и други кондензати, е получила 60 на сто от приходите си от износ на енергия...

"Ако искаме да изпълним ангажимента си, трябва да открием още находища, а за да ги открием, трябва да проучваме", каза Ослан.

Накрая просто вадя малко числа, защото само те казват истината - емисии на парникови газове на Норвегия от енергетика и индустрия:

1990 г. = 32.0 млн. т. СО2-екв.

2024 г. = 33.2 млн. т. СО2-екв.

Забележете, че тези емисии са само вътрешни, тоест не включват емисиите от изгарянето на нефта и газа, които Норвегия добива и изнася.

Ето и съответните числа за България:

1990 г. = 78.0 млн. т. СО2-екв.

2024 г. = 33.5 млн. т. СО2-екв.

Тук за 34 г. сме "спестили" повече емисии, отколкото цяла Норвегия емитира за една година, но пък дали се развиваме "по-устойчиво" и дали живеем по-добре от норвежците, а?

Това е енергийната и ресурсна реалност на съвременния свят.