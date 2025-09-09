Община Варна отпуска пари за топъл обяд на 300 души

Повече деца с увреждания ще ползват услугите на „Карин дом“

Местната хазна да дофинансира програмата за осигуряване на топъл обяд на 300 социалнослаби варненци, реши единодушно социалната комисия към местния парламент по предложение на кмета. Чрез европейско финансиране МТСП отпуска по 3,26 лв. за човек на ден, които са недостатъчни за приготвянето на питателна храна. Община Варна е сред малкото, които дават допълнително средства, за да стане купонът 5,84 лв. В бюджета са били предвидени пари за това до 30 септември, а с отпускането на 44 370 лв. дейността ще бъде обезпечена до края на януари 2026 г., съобщи ресорният зам.-кмет Снежана Апостолова.

Съветниците гласуваха още предложение потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция към фондация „Карин дом“ да се увеличат от 60 на 80. Услугите са за деца с увреждания и включват информиране, консултиране, обучение и различни форми на терапия и рехабилитация. Проектът е одобрен от Агенцията за социално подпомагане и няма да натовари бюджета, защото е държавно делегирана дейност, стана ясно на заседанието.

На него бяха одобрени и 42 молби за еднократни помощи за покриване на битови и комунални нужди на закъсали финансово варненци. Размерът им варира от 200 до 1000 лв., а общата сума е 18 550 лв. Молбите на 13 души получиха отказ, защото те са продали свое имущество, от които са получили доходи или нямат адресна регистрация на територията на общината.