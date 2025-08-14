Община Варна спря производство за мегакомплекс в кв. „Галата“

Проверяват законен ли е инвестиционният проект

Община Варна спря административното производство по проекта за строеж на мегакомплекс от жилищни сгради върху терена на бившето военно поделение в кв. „Галата“. Повод са жалби и сигнали от граждани и неправителствени организации за неправомерно изсичане на дървета, опасения за активизиране на свлачищни процеси, неспазване на процедури по Закона за опазване на околната среда, съобщиха от местната администрация.

Преди дни жители на квартала алармираха, че е започнала сеч за разчистване на терена, въпреки че в близост има срутища. Хората недоволстваха, че населението на квартала ще се удвои без нужната инфраструктура, а скатът може да тръгне към морето.

Административното производство за одобряване на инвестиционния проект се замразява, докато се направи анализ дали той е законосъобразен и се изясни дали теренът е устойчив, уточниха от общината. На 1 август РИОСВ-Варна е решила да не се извършва оценка на въздействието на околната среда на инвестиционното предложение с мотива, че планираните девет блока и 411 паркоместа няма да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания. Затова главният архитект е изпратил запитване до Окръжната и Районната прокуратура дали има образувани производства по жалби срещу решението на екоинспекцията.

От общината увериха, че при тях не е постъпвало заявление за издаване на строеж. Инвеститорът „Панорама инвест“ е депозирал в края на юли заявление за съгласуване и одобряване на проекта, а миналата година - и заявление за издаване на скица и виза за недвижим имот. В същото време проектът „Сън Сити резиденс“ вече има сайт, в който се предлагат апартаменти „на зелено“, установи „Труд news”.

От кметството припомниха и хронологията, касаеща терена в местността „Ески баир“. През 2007 г. МРРБ е издало предварително разрешение там да се строи, след извършено подробно геоложко проучване от „Геозащита“-Варна и решение на Експертния съвет по устройство на територията. Същата година тогавашният зам.-кмет доц. Борис Корновски е издал заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, с което имотът става урегулиран и с параметри за застрояване. През 2018 г. ръководството на общината е внесло предложение в местния парламент за отпадане на строителната забрана за територии в района, в които попада и този имот, припомнят от местната администрация.