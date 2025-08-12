Уорън Бъфет може скоро да разкрие мистериозна нова инвестиция на стойност 5 млрд. долара

Berkshire Hathaway, конгломератът, воден от Уорън Бъфет, скоро се очаква да разкрие мистериозната акция, в която компанията му е направила значителна инвестиция.

Това участие може да бъде оценено на близо 5 милиарда долара, според анализа на Barron на отчетите на компанията за първото и второто тримесечие.

Бъфет е може би най-уважаваният инвеститор в света, предвид зашеметяващата и невероятна за пазара възвръщаемост, която Berkshire Hathaway е постигнала по време на шестдесетгодишния му мандат като ръководител на конгломерата.

Като председател и главен изпълнителен директор, Бъфет превърна текстилната фирма в диверсифициран инвестиционен гигант с пазарна капитализация от 1 трилион долара.

Следователно големите участия, натрупани от Berkshire, се следят отблизо, тъй като те дават представа за инвестиционните стратегии на един от най-уважаваните умове във финансите. Разкриването на нов дял може да привлече вниманието на инвеститорите, които често гледат на доверието на Бъфет в дадена компания като на показателен за нейната основна стойност.

Очаква се Berkshire Hathaway да представи своя 13-F отчет след края на заседанията в четвъртък. Тези отчети, съдържащи подробности за дяловото участие на компанията, се подават до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ обикновено 45 дни след края на последното календарно тримесечие (30 юни) и са един от малкото начини, по които обществеността и други инвеститори могат да получат представа за портфолиата и стратегиите на компании като тази на Бъфет.

В своите тримесечни отчети компанията разкрива своите пет основни дяла – American Express Company, Apple Inc., Bank of America Corporation, The Coca-Cola Company и Chevron Corporation – както и други големи инвестиции. По-малките инвестиции, от друга страна, са разделени на три широки категории:

Банки, застраховки и финанси;

Потребителски продукти;

Търговски, промишлени и други.

Както съобщава Barron's, цената на активите от третата категория се е увеличила с 2 милиарда долара през първото тримесечие и с 2,8 милиарда долара през второто тримесечие, което предполага, че Berkshire е можела да закупи до 4,8 милиарда долара от мистериозната акция или акции.

Изданието отбеляза, че Berkshire е поискала поверително третиране за поне една акция, закупена през първото тримесечие, и че може да го направи и за следващите три месеца, което означава, че инвестицията може да остане мистерия за известно време.

Последният път, когато Berkshire поиска поверително третиране – което укрива информация от обществеността и позволява на институционалните инвеститори да изграждат позиции, без да разкриват пазара и да предизвикват имитиращи сделки – беше в края на 2023 г. Berkshire успя тайно да изгради значителна позиция в застрахователния гигант Chubb, след като получи разрешение да отложи това разкриване до май 2024 г., като по това време делът им струваше 6,7 милиарда долара.

Когато дялът на Berkshire в Chubb най-накрая беше разкрит, акциите се покачиха с над 4% и достигнаха рекордно високо ниво, според Wall Street Journal.

Финансовата и инвестиционна консултантска фирма The Motley Fool написа през юни:

„Причината, поради която един фондов мениджър би поискал поверително третиране, е, че инвеститорите биха се натрупали и биха повишили цената на акциите, ако позицията бъде публично разкрита. Ако известен мениджър на пари със значителна база последователи на Wall Street може тихо да натрупа своя дял в публична компания, вероятно може да го направи на изгодна цена.“

Добавя се, че има 54 потенциални кандидати за мистериозната акция, включително UPS, FedEx и Caterpillar.

Както отбеляза Barron's, инвеститорите може да се наложи да изчакат до средата на ноември, когато компанията подаде своя 13-F отчет за третото тримесечие, за да открият произхода на мистериозните акции.

Бъфет ще се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор на Berkshire в края на годината и обяви през май, че ще предаде юздите на Грег Абел, заместник-председател на операциите, несвързани със застраховане.