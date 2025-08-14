Общинската полиция в Солун поставя скоби за неправилно паркиране

Мярката ще продължи да действа и по време на Международния панаир в Солун

Общинската полиция в Солун продължава с проверките си на случаи на незаконно паркиране на места за постоянно живеещи, на рампи за хора с увреждания, на зони за товаро-разтоварна дейност и паркоместа за туристически автобуси, съобщава eMakedonia.

На 7 август община Солун реши да активира по-строга мярка, като пусна отново в действие скобите за колела, като служителите на Общинската полиция поставиха добре познатите "скоби" на автомобили, паркирали незаконно.

Според данните, публикувани от emakedonia.gr, от първия ден на прилагане на мярката до 12 август, служителите е трябвало да се намесят в поне осем случая, поставяйки скоби за колела на незаконно паркирани автомобили.

Στις "δαγκάνες" της δημοτικής αστυνομίας πλέον τα παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στην εφαρμογή ενός αυστηρότερου πλαισίου προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα σήμερα από την οδό Αγίου Δημητρίου..!🙏 pic.twitter.com/z1HFtKXQqZ — @nikolaosderes (@nikolaosderes) August 7, 2025

Това са превозни средства с гръцки и чуждестранни регистрационни номера, чиито собственици са били изправени пред съответната глоба, която са били помолени да платят, за да „освободят“ колата си от „скобите“.

„Мярката изглежда е ефективна още от първите дни на прилагането ѝ“, заяви пред eMakedonia заместник-кметът, отговарящ за Общинската полиция, Константинос Циапакидис. „Най-важното е, че вече чуждестранните нарушители плащат глобата, която преди това не заплащаха. Сега са задължени да ни покажат, че са платили сумата, за да свалим скобите. Няма реакции от страна на шофьорите. Чуваме положителни коментари от гражданите. Дори някои приемат тази нова мярка с усмивка.”

Мярката ще продължи да действа и по време на Международния панаир в Солун.