Огнян Дъскарев, журналист и международен анализатор, пред „Труд news“: По всичко личи, че Тръмп е успял да убеди Путин да се види със Зеленски

Въпросът за украинските територии е в безизходица

След срещата в Аляска рязко намаля опасността от трета световна атомна война

Събитията в последните дни се развиват светкавично. В петък Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска, в понеделник американският президент прие в Белия дом украинския си колега Володимир Зеленски и лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Финландия плюс шефката на ЕС Фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Допринесоха ли тези срещи с нещо за мирно решаване на войната на Русия в Украйна? Какви гаранции за сигурността си ще получи Киев? По тези и други въпроси разговарям с колегата Огнян Дъскарев, международен наблюдател.

- Има ли някакъв напредък за мирно решение на войната в Украйна след срещата на Тръмп с Путин в Аляска на 15 август и последвалата среща на Тръмп със Зеленски и европейски лидери във Вашингтон на 18 август, господин Дъскарев? Или всичко си е по старому?

- По принцип срещата във Вашингтон беше доста знаменателна, защото основните европейски лидери отидоха на крака при Тръмп, въпреки че нямаше нито един от Източна и Централна Европа, което е малко странно. Срещата мина много гладко, въпреки че имаше някои страхове да не се случи нещо като на 28 февруари тази година на срещата на Зеленски с Тръмп в Белия дом. Но всичко мина абсолютно точно, самите европейски лидери изразиха своята признателност и благодарност към Тръмп за неговите мирни инициативи. Направи ми впечатление, че срещата бе много приятелска и сърдечна, както отделно със Зеленски, така и с европейските лидери.

- Какво казаха европейските лидери на Тръмп?

- Немският канцлер подчерта, че трябва да има примирие преди всичко. Тръмп междувременно вдигна летвата и реши направо да прескочи примирието и да отиде направо към мирно споразумение, което е твърде амбициозна задача. След срещата, той се обади на Путин, за да му съобщи какво се е случило на нея и по всичко личи, че е успял да убеди Путин да се види със Зеленски, което е голямо постижение, защото доскоро той не искаше и да чуе това...

- Путин не признаваше легитимността на Зеленски, защото му бил изтекъл мандатът...

- Тръмп успя да убеди Путин да се види със Зеленски, Зеленски също иска това. Още е в процес на уговорки. Съветникът на Путин Ушаков каза, че срещата може да бъде и на ниво делегации, има и такава опасност, както беше в Истанбул. Но Тръмп каза, че ще има тристранна среща между него, Путин и Зеленски и това е много важно. През октомври 2022 година Зеленски издаде указ, с който забрани да се преговаря с Путин. Сега си промени изцяло мнението. Виждате как се променят хората и времената и с това и президентите... Казвам това, защото постоянно обвиняват Тръмп, че си сменял мнението. Ами и Зеленски си го смени.

- Кои са основните неща, които бяха обсъдени в понеделник вечер в Белия дом?

- Те са вследствие на срещата в Аляска, против която имаше много критики срещу Тръмп. Обаче какво се оказа? Че Путин е отстъпил на тази среща с Тръмп и се е съгласил да бъдат дадени сериозни гаранции за сигурност за Украйна при евентуално примирие. Стив Уиткоф каза в неделя по Fox news, че Путин му е обещал в руската конституция да бъде записано, че Русия няма да напада европейски страни. Това е уникално, ако стане, е една доста силна гаранция...

- Въпросът е доколко може да се вярва на Русия?

- Това е принципен въпрос, съгласен съм с теб. Ако се дадат гаранции по член 5 от договора на НАТО, е ясно – ако една страна-членка бъде нападната, всички страни ще й се притекат на помощ. Имаме коалиция на желаещите, която ще играе ролята на НАТО и това може да се уреди технически. Имаше възражения, че Украйна не е член на НАТО, да, така е, но коалицията на желаещите ще се организира, ще си направи нещо като устав и ще бъде записано точно това, което предвижда член пети – ако Украйна бъде нападната, коалицията на желаещите ще я защити. А най-важното от всичко е въпросът за териториите. Всичко друго може да се уреди, но по въпроса за териториите има безизходица. В Аляска Путин е настоявал пред Тръмп украинската армия да се изтегли от около 6600 квадратни километра от Донецк – а това са 30-те процента, които още се държат от украинските сили, а 70 се държат от руснаците. Работата е там, че в тези 6600 квадратни километра има няколко градове-превърнати в крепости – Крематорск, Славянск, Константиновка. Ако руснаците вземат тези градове, пътят към Николаев, Харков и Одеса е открит за руската армия. Нали разбирате какво означава това за Украйна? Това ще бъде страшна катастрофа.

- Руснаците обаче в момента напредват...

- Да, но не много бързо и с цената на огромни загуби. Водят се яростни сражения при Покровск – четвъртият град – крепост. Руснаците там боксуват и не могат да го превземат вече няколко месеца. И затова Путин не иска да спре огъня, а Зеленски иска точно обратното. В последната година Украйна само се отбранява, тя не напада. Последните нападателни действия на Украйна започнаха на 6 август 2024 година, когато изненадващо навлязоха в Курск, което беше доста голям успех. Те навлязоха около 10-15 километра и завзеха доста квадратни километра, откривайки втори фронт. Но бяха изтласкани от руската армия с помощта на 10 000 войници от Северна Корея. От мои източници разбрах това, което е предложил Путин на Тръмп в Аляска - украинците да се изтеглят от тези 6600 квадратни километра, остатъка от Донецк, а Русия ще върне около 440 квадратни километра в Суми и в района край Харков. Това е кон за кокошка и Украйна е изключено да се съгласи. Русия обаче не иска да спре огъня, защото напредва и никога няма да се съгласи да върне това, което е завладяла в момента – около 20 процента от територията на Украйна.

- Какво включват тези 20 процента?

- Около 70 процента от Донецк, малко повече от 99 на сто от Луганск, 74 процента от Херсон и 76 от Запорожието. Това де факто е окупация и няма да се откажат. Изходът е да се замрази конфликтът по фронтовите линии, както каза и президентът на Чехия генерал Павел. По това няма съгласие с Путин и тук вече идва ролята на среща между президентите Путин и Зеленски, би било уникално те да се видят очи в очи.

- Възможно ли е според теб Тръмп да убеди Путин да се срещне със Зеленски?

- Изглежда това се е случило в понеделник вечерта след срещата в Белия дом с европейските лидери и Зеленски. Тръмп написа в социалната си мрежа, че е разговарял с Путин и сега урежда двустранна среща. За да каже Тръмп такова нещо вероятно Путин вече може би се е съгласил. Но съвсем близкото бъдеще ще покаже. Казвал съм го и друг път, но ще повторя, че Тръмп е единственият човек на света, който може да убеди Путин да се срещне със Зеленски. Това е повече от ясно, нито един европейски лидер не може да направи това, защото Путин има много лошо отношение към Европа.

- Какви войски ще бъдат гаранция за сигурността на Украйна? Путин категорично е против те да бъдат от Европа...

- Помните, че Франция и Великобритания още преди няколко месеца изразиха желание, но Русия не желае там да има войски от Европа. И това е било обсъждано в Аляска. Путин е настоял да има китайски и турски войски. Войски от ООН е твърде деликатно, защото Русия е член на Съвета за сигурност и има право на вето и може би не е подходящо да има такива войски в Украйна. Украинците няма да се съгласят за китайски войски, защото Китай е страна. Така че най-вероятно може би ще има турски войски, което е приемливо и за двете страни. А защо не и индонезийски или индийски, въобще от третия свят. Въпросът е къде ще бъдат разположени тези войски. Ако се стигне до примирие, трябва да има буферна зона, широка десетина километра, по фронтовата линия, която е около хиляда километра. Така е най-безопасно. Но отново изниква въпросът доколко може да се вярва на Русия? Защото историята сочи, че не може да й се вярва, още повече да не забравяме как преди три години и половина те лъгаха на ниво външно министерство, че няма да нападнат Украйна. А нападнаха. Ето ви един пример.

- Успя ли Тръмп да убеди, според вас, европейските лидери, че Путин иска мир?

- Не останах с такова впечатление.

- Те гледаха да не го ядосат, като че ли имаше и малко подмазване...

- Мисля, че беше сърдечна и приятелска среща, не бих казал, че са му се подмазвали. Те си казаха какво мислят и бяха доста откровени. Френският президент Макрон вметна, че ако се стигне до тристранна среща Тръмп-Путин-Зеленски би трябвало да има и четвърти участник – Европа. Още едно нещо, което е много любопитно – Тръмп не изключи възможността и САЩ да се включат в осигуряване на гаранциите за сигурността на Украйна, което го разбирам като американски войски. Той каза – можем и ние да се включим, а до онзи ден отказваше това. Той явно иска много да има мир, но тук има една друга пречка – неговото движение MAGA е категорично против да има американски войски в чужбина, особено в Украйна. И Тръмп ще трябва да ги убеди, но не знам как ще стане това. Още нещо любопитно – след срещата Зеленски даде пресконференция за украинските журналисти и каза, че е постигнато съгласие с европейците да бъде купено оръжие от Америка за 100 милиарда евро, а парите щели да дойдат от замразените 300 милиарда руски активи в Европа. За три години и половина европейците не бързаха да правят това, защото то не е много законно. Но пък и инвазията на Русия не беше законна. Това е една много сериозна стъпка от страна на Европа.

- А как ще реагира Русия на това?

- Мисля, че Путин ги е прежалил вече тези пари и няма да реагира много остро.

- Тръмп на няколко пъти каза по време на срещата в Белия дом, че е успял да спре пет войни...

- Много вероятно е да спре и шеста - войната в Газа, има добри новини оттам – Хамас е приел да освободи израелските заложници. Но заради Украйна, Тръмп си развали отношенията с Индия - стар приятел на Америка, като ѝ наложи 25 процента мито и ще наложи още толкова на 27 август. Причината е, че Индия е вторият най-голям купувач на руски петрол и по този начин захранва руската икономика.

- Нас ни интересува най-много седмата война – в Украйна...

- Интересува ни и това, че спря войната в Армения. Така Тръмп вкара Америка в задния двор на Русия и Иран. Той направо сложи ръка на транзитния коридор Нахичеван, който свързва Азербайджан с Армения. Този коридор вече го наричат „Маршрутът на Тръмп“. Предотврати войната между Индия и Пакистан – две страни, въоръжени до зъби, включително и с ядрено оръжие. Така че Тръмп се доказа като миротворец. Ако успее да спре и войната в Украйна... Хилъри Клинтън, която е негов голям враг, бе му казала – ако спреш войната в Украйна, аз лично ще те номинирам за Нобелова награда за мир! Според мен основното нещо, което се случи на срещата в Аляска е, че рязко намаля опасността от трета световна атомна война, която бе на ръба в тези три години и половина. Да припомня, че в началото на войната Путин обяви, че привежда в ограничена бойна готовност ядрените сили на Русия. Няма човек на Земята, който да не се е обезпокоил от това. След това суспендира договора СТАРТ за стратегически ядрени оръжия между САЩ и Русия. За първи път след разпадането на СССР разположи тактически ядрени оръжия извън Русия – в Беларус, защото е много близо до Полша, която е натовска страна! Тези три хода бяха много опасни и след срещата в Аляска вече се заговори за нов договор СТАРТ.

Нашият гост

Огнян Дъскарев е роден в София през 1954 г. Завършва Английската гимназия в столицата и английска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Работил е като преводач от английски в “Техноекспортстрой” в Нигерия и в Южен Йемен. Пътувал е много из Африка, която познава добре. Превел е от английски редица книги между които “Смърт край Нил” от Агата Кристи и “Ние, живите” от Айн Ранд. Журналист и международен анализатор, живее в България и САЩ, с двойно гражданство. Автор на книгата с разкази, есета и публицистика “От другата страна. Избрано” (2020) и на книгата с разкази “Марс и Манхатън”.