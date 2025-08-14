Акад. Ваньо Митев пред "Труд news": КОВИД-19 отново надига глава, случаите стават все повече от обявените, но не се диагностицират

Пациенти с “настинки“, “вируси“ или “грипоподобни симптоми“ всъщност са били с КОВИД-19

Две от публикациите ни за профилактичната роля на бромхексинът са цитирани от Световната здравна организация

Имаме вече данни и за ефекта на колхицина при лечение на грип

Ръст на случаите на КОВИД-19 у нас през последните дни, съобщиха епидемилози. Те отчитат, че за последните седмици диагнозицираните с коронавирус са се увеличили и съветват хората да си правят тестове. Най-често симптомите са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото, хрема и запушен нос, който се отразява на говора, ларингитни прояви, по-продължителна кашлица. По този повод се обърнахме с въпроси към акад. Ваньо Митев, който потвърди за повишената заболеваемост от КОВИД-19. Той е и ученият, който от години предлага решение за справяне със заразата и казва, че очаква до дни подкрепа от здравния министър доц. Силви Кирилов и от други колеги на високи постове в здравната и парламентарна системи, за да може в крайна сметка да се препоръча схемата за профилактика и лечение на КОВИД-19 и грип на практикуващите лекари в България.

- Академик Митев, напоследък зачестиха съобщенията за увеличаване на случаите на КОВИД-19, съответно на хоспитализациите, нови щамове и т.н. КОВИД-19 отново ли се развихря?

- КОВИД-19 не е изчезвал никога и проблемът с неговата профилактика и лечение винаги е висял нерешен. Появяват се поредните нови щамове, колегите обясняват по медиите колко са заразни, колко са вирулентни, цитират се топ списания Нейчър и Лансет. Но обикновения гражданин се интересува от това как да се предпази, каква е профилактиката и как да се лекува. Винаги съм казвал, че случаите с КОВИД-19 са много повече от официално обявените, просто не се диагностицират. Ще дам следните примери. Преди месец ми се обажда моя племенница: “Вуйчо, с КОВИД съм“. Отговорът беше: “Знаеш какво да правиш“. След кратки уточнения и приложеното лечение резултатът на 14 ден е нейна снимка от връх Газей (2761метра ) в Пирин. След 3 дни се обажда другата ми племенница, мъжът й с КОВИД-19 и почти след час приятел - също. Общото между тях е, че си правят антигенен тест и веднага започват лечение по схемата, за която говоря от 5 години: инхалаторен бромхексин и колхицин. Може да си представите колко други с “настинки“, “вируси“ или “грипоподобни симптоми“ всъщност са изкарали КОВИД-19.

- Докъде стигна вашата публикационна дейност във връзка с КОВИД-19?

- Навремето, когато обяснявах теоретичната основа и първите резултати от лечението на КОВИД-19 с нашата схема ми казваха: “Ами, публикувайте”. Е, публикувахме: 38 публикации (от които 23 в списания с импакт фактор), 12 участия в конгреси и научни конференции, 9 телевизионни прояви и около 15 интервюта и статии по медиите. Бил съм доста критичен към лечебния подход на Световната здравна организация (СЗО), но въпреки това, две от публикациите ни за профилактичната роля на бромхексинът са цитирани от нея.

- Въпреки, че сте обяснявали вече теоретичната основа на Вашата профилактична и лечебна схема, бихте ли я синтезирали отново?

- Накратко, вирусът за да проникне в клетката трябва да се свърже с рецептор. Това само по себе си не е достатъчно. До рецептора един ензим (протеаза) трябва да среже така наречения “спайк протеин” на вируса, който стърчи от мембраната му и придава на вируса вид на корона. Бромхексинът блокира този ензим. Веднъж проникнал в клетката, вирусът може да хиперактивира важна клетъчна органела, наречена инфламазова и тя да причини т.н. “цитокинова буря“, която е основната причина за КОВИД-19 усложненията и смърт. Тази инфламазома (NLRP3) се блокира от лекарството колхицин.

- Бромхексинът и колхицинът са тествани десетки пъти в клинични проучвания и резултатите са противоречиви, защо?

- Отговорът е толкова елементарен, че човек си задава въпроса как не са се досетели за него. Когато се появят първите симптоми на КОВИД-19 вирусният товар е на максимум или този максимум се достига след 1-2 дни. Това означава, че вирусът отдавна е проникнал в клетката и бромхексинът няма да е така ефикасен, както ако се даде профилактично. За да се разбере от всеки читател ще го представя образно. Да си представим Сибир, минус 40 градуса и бандит (вирусът) иска да влезе в топла дача (клетката) и да я опустоши. Той притежава ключ (спайк протеин), който може да влезе в ключалката (вирусния рецептор). За да отключи вратата, обаче, ключът трябва да се превърти (ензимът протеаза трябва да среже спайк протеина). Ако ние блокираме протеазата с бромхексин, ключът няма да може да се завърти, вирусът остава навън и загива. Следователно, ефектът на бромхексинът ще е максимален, когато се даде предварително (профилактично). Когато се появят първите симптоми, вирусът вече е в клетката и ефекта на бромхексинът силно намалява. Що се отнася до колхицина, то той блокира инфламазомата във високи концентрации, а всички клинични изследвания са правени при ниски концентрации. Тук тънкият момент е, че колхицинът може се натрупва в белите кръвни клетки, където се формира цитокиновата буря. Ние просто увеличихме дозите колхицин в разумни граници и ефектът бе до 7 пъти намаление на болничната смъртност, а амбулаторно болните оздравяваха без да достигат до болница.

- Има ли връзка между КОВИД-19 и грипа?

- Да и то пряка. И вирусът на КОВИД-19, и този на грипа се нуждаят от един и същи ензим-протеаза, за да проникнат в клетката. Следователно бромхексинът е ефективен и при двата вируса. Усложненият също се дължат на една и съща инфламазома, което означава, че колхицинът е ефективен и в двата случая.

- Това публикували ли сте го?

- Публикували сме, че бромхексинът има силен профилактичен ефект при КОВИД-19, и в момента довършваме статия, че при 464 души, приемали бромхексин профилактично по време на грипната епидемия 2025/2026 почти никой не се е разболял. Колхицинът, както споменахме по-горе е изключително ефективен в предотвратяване на цитокиновата буря и на практика предотвратява хоспитализациите, ако се даде навреме и в съответните дози. Имаме вече данни и за ефекта на колхицина при лечение на грип. Да не забравяме, че определен процент пациенти могат да заболеят едновременно от КОВИД-19 и грип и заболяването протича по-тежко.

- Какво ще препоръчате на читателите на "Труд news" като профилактика и лечение на КОВИД-19 и грип?

- Първото е профилактика с бромхексин. Например, при анонсирането на повишена заболеваемост от КОВИД-19 и грип да се започне с 2(3) пъти по 1 хапче дневно бромхексин, докато трае съответната епидемия. Това важи особено за застрашените котрагенти - възрастни, с наднормено тегло (боди мас индекс над 40), диабет, сърдечно-съдови проблеми и друга коморбидност. Може да се взема безпроблемно докато трае епидемията. При контакт с болни профилактичните инхалации с бромхексин предотвратяват развитието на болестта. Второ - лечение с колхицин под лекарски контрол, особено при рисковите групи. Всеки може да си купи антигенни тестове и да си установи диагнозата при заболяване. При заболяване, бромхексинът трябва да се приема инхалаторно.

- А какво стана с препоръчаните от Световната здравна организация антивирусни препарати?

- Антивирусните препарати се оказаха далеч по-малко ефективни или въобще неефективни от първоначално анонсираните резултати. Молнупиравирът е забранен в Европейския съюз. Любимият препарат на СЗО паксловид е оказа не само неефективен в различни случаи, но към него, както и към ремдесивирът вирусът развива резистентност. Всички, особено ремдесивирът, имат силни странични ефекти, много са скъпи, но носят милиардни печалби. Бромхексинът е около 5 лева, а колхицинът около 16 лева, те са много по-ефективни и това сме го публикували.

- В предишно интервю в "Труд news" споменахте за подкрепа от здравния министър доц. Силви Кирилов?

- Да! Обещал ми е да организира среща с компетентни специалисти веднага след августовските отпуски. Ще ги запозная с най-новите ни резултати, буквално от този месец. Очаквам подкрепа и от други колеги на високи постове в здравната и парламентарна системи, за да може в крайна сметка да се препоръча нашата схема за профилактика и лечение на КОВИД-19 и грип на практикуващите лекари в България. Това ще доведе до силно ограничаване на заболеваемостта от тези коварни болести, намалена хоспитализация и милионен икономически ефект.

Академик Ваньо Митев е роден през 1954 г. в Русе. Завършил е Френската езикова гимназия в София, след това Медицинска академия в София. Бил е редовен аспирант. Професор е в Катедрата по биохимия на Медицинския университет в София от 1998 г. - най-младият професор тогава в медицинските среди. Специализирал е във Франция от 1991 до 1994 г. Бил е заместник-декан, заместник-ректор, 2 мандата ректор на Медицинския университет в София и два мандата председател на Съвета на ректорите в България. В момента е председател на общото събрание на Медицинския университет в София. През май 2015 г. е избран за академик. Почетен гражданин на Русе, Враца, Мизия и Горна Малина.