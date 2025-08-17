Мила Кунис: Шоубизнесът не е място за деца

Нямам много хубави спомени от СССР

Мила Кунис се завръща ударно с три нови филма, сред които „Джакпот“ и продължението на „Вади ножовете“. Сочната брюнетка е родена в бившия СССР в семейството на украински евреи, които емигрират в Ел Ей. Тя успя да се наложи с роли основно в романтични комедии, но и в драматични авторски арт сензации като „Черния лебед”. В последното десетилетие тя се снима в телевизионни поредици и е ключов фактор за успеха на комедиите „Палави мамчета” и „Палави мамчета 2”. Кунис играе и ролята на Рейчъл Нюман във филма „Американски психар 2“. От 1998 до 2006 г. участва във всичките 201 епизода от 8-те сезона на небезизвестния в САЩ сериал „Шеметни години“ в ролята на Джаки Бъркхарт. Поредицата е излъчвана с голям успех и в българския ефир. През 2011 г. участва със световноизвестния певец и актьор Джъстин Тимбърлейк в комедийния хит с еротичен заряд „По приятелски“, който подсилва нейната репутация на секс-символ.

- Мила, вие постигнахте огромен успех с филма „Палави мамчета“ и неговите продължения и сякаш върнахте еротичния заряд в жанра. Съзнателно ли търсихте тази пикантна естетика, за да подсилите интереса на публиката?

- Винаги сме били водени от идеята да разкажем една хубава история и да дадем на хората качествено развлечение. Да отидеш до крайност в правенето на филм, да представиш по-провокативни персонажи и ситуации е голяма забава, признавам си. А и защо само мъжете трябва да имат позволение да го правят. Никога не съм разбирала тези неписани правила. Затова и заглавието на филмите е „Палави мамчета”, а не „Смирени мамчета”, „Тихи мамчета” и нещо от този род. Цялата идея зад филма е да си прекараме прекрасно и да разсмеем публиката с нашите крайности. Наздраве за палавите майки.

- Има ли според вас глад за повече такива истории?

- Отговорът на този въпрос се знае най-добре от филмовите студия. За тях са важни печалбите и тези филми очевидно са финансово успешни. Интересът към тях постоянно се увеличава. И докато това е така, можете да бъдете убедени, че студията ще продължават да произвеждат продукти като „Палави мамчета”. Хората в индустрията не са глупави - те мислят с калкулатор в ръка и винаги взимат решения с цифри в главата си.

- Продължението на „Палави мамчета” проследява централните персонажи във времето около Коледа. Какви са вашите детски спомени за зимните празници?

- Аз съм родена и израснала в комунистическия лагер. В СССР не се случваше много по време на Коледа. Живях в съюза седем години и нямам особено хубави спомени от там, ако трябва да съм честна. Живяхме в бедност и имахме страшно много грижи, тревоги и проблеми. Последното нещо, за което сме мислили е как да декорираме коледното дърво през декември. Когато се преместихме в САЩ, видях целия блясък на сезона и разкоша, който съпровожда коледните празници. Родителите приеха и заобичаха американския начин на живот още с първия ден, в който стъпиха в тази страна. Нямаше значение, че сме евреи. От една страна за много хора Коледа е време за поглед назад и навътре, за молитва. Но в моята къща е време за огромно парти. Купуваме голямо изкуствено дърво, пеем песни. Декорираме го с уста и очи. Имаме и друго - по-ново - което е илюминирано с модерни светлини. След като се омъжих, празниците станаха още по-приятни и интересни. Понякога пътуваме до Айова при семейството на мъжа ми и празнуваме с тях. Прекрасно е по Коледа.

- Като западен човек ли се определяте днес?

- Определено съм западен човек. И това си личи точно по време на зимния сезон и празниците, които показахме в „Палави мамчета 2”. Къщата ми е пълна с всякакви декорации. Някои са крещящи и кичозни, но са забавни и допринасят за празничното усещане. И аз се гордея с това. Определено не сме сноби, когато става въпрос за домашни декорации. Гирляндите са навсякъде, целият дом е осветен отвътре и отвън. Имаме си специална машина за снежинки. Все пак живеем в Лос Анджелис, където не вали сняг.

- Какво мислите за ефекта на социалните мрежи върху човешката психика?

- Аз нямам профили в социалните мрежи и не съм активна там. Защото ако трябва да прочетеш добрите неща, ще трябва да прочетеш и лошите. Знаете, онези наистина екстремно отрицателни, наситени с омраза обидни ревюта и рецензии. Аз не бих искала да попадам на такива коментари, които да ме карат да се чувствам зле.

- Вие играете от малка. Ще окуражите ли и вашите деца да започнат да се занимават с реклами, кино и телевизия от рано?

- Не. Определено не бих позволила на децата си да влязат в шоубизнеса. Харесвам това, което правя, никой не ме е карал насила да влизам в шоубизнеса. Родителите ми искаха да остана в училище и да продължа своето образование. Но сега ситуацията е различна. Истината е, че и аз не искам да им налагам начин на живот, но се надявам, че те не биха избрали моя път.

- Шокираха ли ви грандиозните сексуални скандали в Холивуд от последните години?

- Да. И ако дъщеря ми реши да се занимава с кино ще и сложа предпазен девствен колан. Шегата настрана, смятам, че тези проблеми съществуват във всички индустрии и професионални сфери, не само в нашата. Просто в шоубизнеса всичко е по-шумно и през последните години фокусът беше върху нас. Така е устроен светът. Но се гордея, че живея в страна, в която жените имат възможността да говорят публично за тези проблеми и да изразят своята позиция без страх

- Коя е ролята, с която феновете ви свързват най-много?

- Може да звучи странно, но май ще се окаже, че това е ролята на Мег в анимационната комедийна поредица за възрастни „Family Guy“. Аз само озвучавам, но хората постоянно ме спират и ми цитират реплики от поредицата. Особено наблягат на фразата „Млъквай, Мег“. Горката Мег.