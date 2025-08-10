Рейчъл Макадамс: Щях да получа инфаркт преди да снимам гола сцена

Не съм човек на навиците и правилата, трябва експерименти

Разкошната Рейчъл Макадамс се завръща в кината с трилъра “Пратете помощ”, който очакваме и в българските салони, а с режисурата се е заел прочутият майстор Сам Рейми. Качествената канадка Рейчъл изглежда чудесно на 46 години - с тяло и лице, покорили Холивуд и превърнали я в една от най-желаните звезди през последните години. Родената в Лондон, Онтарио актриса пробива в родината си с участия в телевизионни и филмови продукции преди да премине успешно в елита на американския шоубизнес. Тя прави своя холивудски дебют преди 16 години с комедията “Горещо маце”. Две години по-късно става световна сензация с романтичния суперхит “Тетрадката”. “Ловци на шаферки” я затвърждава като международна звезда и секс-символ. В последните години тя впечатли публиката с играта си в модерната телевизионна класика “Истински детектив” и “Полунощ в Париж” на Уди Алън и комиксовата суперпродукция “Доктор Стрейндж”. Рейчъл беше номинирана за “Оскар” за играта си в журналистическата драма “Спотлайт”.

- Рейчъл, в момента се разгръща огромен дебат за натиска върху публичните фигури винаги да изглеждат чудесно и като за снимки. Дори вече не само типичните знаменитости, но и за безбройните инфлуенсъри и хора с профили в социалните мрежи. Къде заставате вие в този дискурс?

- Винаги съм смятала себе си за една от онези жени, които обичат да разнообразяват и да експериментират с външния си вид. Особено когато си в киното имаш толкова много възможности. От години работя с най-добрите стилисти в шоубизнеса и няма как да не се изкушна. Тези хора могат да направят произведение на изкуството от косата на всяка жена. Моята истинска и естествена коса е доста скучна, когато не работя по филм. Също така обичам да си давам почивка и да я поддържам в здравословно състояние. Но вече съм силно привързана към трансформациите. Самият процес е изключително интригуващ. Не бих се определила като човек на навиците и правилата. Разнообразието е ключова подправка на живота.

- Екстремен човек ли сте?

- Един път летях с парапланер над швейцарските алпи. Беше вълнуващо и плашещо. Такова шубе ме обзе - направо не знам какво съм си мислела тогава. Когато приех да го направя си бях стъпила на твърдата земя и ми се струваше като забавна идея. Но по-късно, малко преди да полетя в бездната осъзнах, че подобни неща по-скоро не са за мен. Друг запомнящ се момент е свързан с кариерата ми. Първият филм, който снимах в САЩ беше “Горещо маце” с Роб Шнайдер. По сценарий трябваше да направя секси стриптийз в една от ключовите сцени и просто бях ужасена преди снимките. Това беше един от моментите, в които нямаш друг избор освен да се хвърлиш в дълбокото и каквото стане. Но се бях побъркала от стрес, мислех, че ще получа инфаркт.

- Направихте и силно впечатление в комедията за възрастни “Нощни игри”. Разкажете малко повече за филма?

- Много се зарадвах на топлия прием на “Нощни игри”. Тук аз играя Ани, която е съпруга на персонажа на Джейсън Бейтман. Те обичат да се събират с приятели на вино и да играят различни настолни игри. В живота на двойката се намесва неговия брат, изигран от Кайл Чандлър. Той организира специална вечерна игра на тема “мистериозни убийства” и обещава на всички присъстващи, че няма да забравят тази нощ.

- Харесвате ли подобни игри в реалния живот?

- Да, разбира се. И понякога се запалвам, заразявам се с желанието за победа и искам да победя конкуренцията, която всъщност е съставена от най-близките ми хора. Имам състезателен характер. Още като бях дете в Канада, моите родители винаги ни купуваха игри и времето около Коледа по традиция беше посветено на подобни развлечения. Постоянно пробвахме нови игри.

- Милиони хора още говорят за ролята ви в романтичния суперхит “Тетрадката”, който продължава да упражнява влияние върху популярната култура. Това радва ли ви, или искате да се говори и за другите ви значими роли?

- За мен е изключително признание и голям комплимент изобщо да ме помнят с каквато и да е роля. Обществото консумира продукти и образи с такава скорост, че е чудно как някакви филми и сериали остават в колективната памет. Чувствам се страшна късметлийка и съм много щастлива, че съм останала в съзнанията на толкова много зрители. Да успееш да докоснеш хората, които гледат твоя филм е най-важната причина да съм в този бизнес. И съм горда с някои от произведенията, в които съм учавствала. “Истински детектив” беше телевизионно събитие и правилно е считан за шедьовър и модерна класика. Наистина е нещо специално.

- Обичате ли романтичните филми по принцип?

- Аз съм безнадеждна романтичка. Наследила съм го от родителите си. Отделно в актьорския занаят е пълно с романтици. Дори си мисля, че е задължително да имаш такава черта, ако искаш да се занимаваш с това. При мен се получава естествено и органично.

- Как се почувствахте, когато ви номинираха за “Оскар” за ролята в журналистическата драма “Спотлайт”?

- Почувствах невероятно силна и наситена еуфория. Сякаш не бях на този свят. През целия ден след новината стъпвах по облаци. Такова благородно усещане за професионално удовлетворение изпълни цялото ми същество. Прекрасно чувство. Номинацията за “Оскар” ми е страшно скъпа, а филмът е много важен.