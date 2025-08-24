Вениамин: В „Капките“ ме водеше посланието, че последните ще станат първи

Всичко около мен се промени след “Като две капки вода”

Бях стигнал до 105 кг, но отслабнах с фитнес и кардио

Преодолях паник атаките и сега помагам на други да го направят

Името ми Вениамин значи “син на щастие”

- Вениамин, как се промени твоят живот след победата ти в шоуто “Като две капки вода”, от която изминаха три месеца?

- Тази промяна, която в момента ми се случва, съм я чакал много дълго време, още откакто съм започнал да се занимавам с музика - от ранна детска възраст. След самия формат започнах да осъзнавам всичко, което ми се е случило. Страхотно се радвам за всички хора, които идват на участия, за да споделяме сцената и цялата емоция. Всичко ми се промени след “Капките”!

- Новата ти песен “На макс” се изкачи до първото място в класацията на “БГ радио”, изпреварвайки някои от най-утвърдените ни изпълнители. Очакваше ли да се хареса толкова много?

- Не очаквах, защото за първи път записвам такъв тип песен. По принцип правя малко по-меланхолична музика, защото душата ми иска и харесва това. Самата песен “На макс” беше едно предизвикателство. Тя е написана на “Sofia Songwriting Camp”. Саня (Армутлиева) ми я предложи и много ми хареса. Като я записах и изпях на български, някак си я усетих по-силно и се радвам, че тя стигна първото място в “Бг радио” - наистина не го очаквах! Песента показва различна част от мен, а клипа също е различен и цветен. В момента все още се търся като артист и правя разнообразни проекти - влизам в много сесии с други артисти и се опитвам да се уча от всеки да пиша музика. Наблягам на тези неща - да се усъвършенствам като изпълнител, да открия себе си чрез музиката и да намеря моето автентично аз.

Новият им дует с Георги Христов се превърна в хит.

- Усети ли вече както позитивите, така и минусите на славата?

- Да! Позитивите са да усещам тази обич към мен, вкл. от хора, които не познавам. Радвам се, че на участия в София, Бургас, или Русе, много често виждам едни и същи лица, които за да дойдат, явно са пътували от друга точка на България. Усетих и тази до някаква степен негативна страна на популярността, макар и да не се концентрирам върху нея. Тази история с фалшивите профили е една тема, която дълго време отлагах да коментирам и лично гледах да отговарям на всеки един човек. Надявам се сега, когато вече има публичност, това да помогне и хората да не вярват на тези фалшиви профили, които се представят за мен.

- Какви нови проекти ти предстоят?

- Предстои една изненада - песен, която е колаборация с едно много талантливо момиче, с което сме били в общ формат. Сега направих и българска версия на една руска песен -“Да бъда твоя”. Хората вече я знаят - докосва от малки деца до възрастни.

- Вениамин звучи като артистичен псевдоним, но това е твоето истинско име. Защо родителите ти са избрали да те кръстят точно така?

- И аз съм си задавал този въпрос! В ранната ми детска възраст не съм осъзнавал името си, имал съм дори моменти, в които леко съм се срамувал при запознанството с нови хора, защото трябваше да го повторя по два пъти преди да го запомнят. В училище даже понякога ми се подиграваха и ми викаха Витамин. Като малък не осъзнавах какво значи името ми, но сега е различно и съм благодарен на родителите ми. Баща ми е бил пастор дълги години, а с майка ми са учили и завършили Богословския факултет заедно. След това отиват в Бургас. Аз съм роден там и ме кръщават с това име - Вениамин, което значи “син на щастие”. Вениамин е най-малкият от 12-те сина на Яков и е водил свое племе. Заобичах името си с времето.

- Много от популярните изпълнители и артисти са ставали обект на някакъв тормоз, или обиди в ученическите си години. С теб явно също е било така...

- До ден-днешен се опитвам да си обясня, че от 25 човека в целия ми клас, само с един можех да общувам и да си говоря. Другите се държаха доста пренебрежително, може би заради името ми и това, че винаги съм бил различен. Въпреки това, още от малък съм много целеустремен към нещата, които искам да постигна.

- В “Като две капки вода” ти тръгна от последно място, но стигна до победата. В началото чувстваше ли се обезверен, когато те оценяваха по-ниско?

- О, не! Посрещнах го със смирение, бил съм в подобна ситуация и в други формати. Има едно послание от Библията, което гласи, че последните ще бъдат първи, а първите последни и на мен това нещо все ми беше в съзнанието. С този стих се водих напред. Имах интересна ситуация, когато отивах за снимките на финалната визитка от “Капките” за образа на Майкъл Джексън. Както вървях натам и в коридора на залата чух как някой от екипа каза точно това - “последните ще станат първи!” Когато го чух и направо ми светна пред очите! Баща ми също често ми го повтаряше.

- В “Като две капки вода” ти влезе много убедително в образа на примата Лили Иванова. Познаваш ли се с нея?

- Преди “Капките” не се познавах с нея, но като малък съм ходил на нейни концерти и за мен Лили Иванова винаги е била еталон за човек, който е дисциплиниран и преследва това което обича, както и за това какъв трябва да бъде един артист. Преди няколко месеца имах честта да бъда на неин бутиков концерт. Отивах на интервю в радио “Enjoy” и както си влизах в колата след лайфа на “Капките”, до мен спря една друга кола и чувам: “Здравей, аз съм мениджъра на Лили Иванова!” Запознахме се с Николай Недеков и той ми каза, че са искали да ме потърсят, за да ме поканят на този неин концерт. Сподели ми, че на Лили много ѝ е харесало как съм се представил в нейния образ. За мен това беше “края”, защото майка ми все казваше: “Ще видиш, Лили ще те чуе по някакъв начин!” Веднага ѝ се обадих и бяха ред сълзи... И аз плаках, и тя плака и беше много емоционално - майка силно вярваше, че това ще стане. След самия концерт имах възможност да се запозная с Лили Иванова. Представиха ме, поднесох ѝ цветя и ѝ благодарих, но честно казано не си спомням какво си казахме, защото бях супер развълнуван.

С Михаела Филева, на финала на “Гласът на България”

- В ученическите ти години си имал паник атаки. Как успя да се пребориш с тях?

- Тези неща, които ми се отключиха бяха неконтролируеми, но се радвам, че ми се случиха в една ранна възраст, защото в това забързано ежедневие на много хора им се отключват в по-късна възраст. Тогава бях на леки медикаменти, за да ги подтиснат, но четох и мислих много по темата и открих, че цялото нещо се лекува с приемане - да приема състоянието, в което се намирам. В момента на паник атаката, не можех да си поема въздух и да контролирам тялото си. Започва се с физическо неразположение и се стига до паника и пик на кръвното налягане от 180 горна граница! Няколко пъти дори бях в Спешното, но след като приех всичко и го заобичах, започнах да го контролирам и то изчезна от само себе си. В момента помагам на много хора да преодолеят паник атаките с дишане и други техники.

- Напоследък си много по-слаб и елегантен. Как го постигна?

- Истината е, че бях стигнал до 105 кг., преди да се взема в ръце. Отслабнах главно със спорт, защото не се лишавам от храна - ходя на фитнес, вдигам тежести и правя кардио.

- С твоята колежка Елизабет често публикувате ваши общи снимки. Талантът ли те впечатли най-силно в нея?

- При нея има съвкупност от много качества. На първо място е изключителен човек - с голямо сърце за хората, които обича и са около нея. Тя е изключително талантлива и говори чрез музиката. С нея се запознахме, след като работихме по дебютния ѝ сингъл “Носталгия”. Идеята за това дойде от Саня (Армутлиева), която ми предложи да поработим заедно с Елизабет. Запознанството ни беше интересно, защото аз си мислех, че тя е малко надменен човек, но се оказа коренно различна и веднага ме спечели.

С колежката му Елизабет

- Ти как успяваш да се запазиш така естествен и да не се главозамаеш от славата?

- Изисква се смирение, за да запазя себе си по пътя, защото в нашите среди е трудно човек да остане такъв, какъвто е. Помага ми също молитвата и вярата в Бог, защото вярвам, че Той е предначертал пътя.

- Кои теми и събития не те оставят безразличен?

- Случая с АТВ-то - това е просто безумие! Шофьорът изгубил контрол над АТВ-то вижда, че кара в насрещното и за да избегне това, директно влиза в хората на тротоара - останах без думи... Тези дни пътувам много и като отворих интернет и видях другия случай - с врязаната в автобуса кола, направо не ми се стори реалистично! Такива шофьори са с тотална липса на възпитание. Не знам вече какво става - масово в света хората по някакъв начин сякаш нямат съвест - не мислят, интересуват ги само някакви пари и пачки, а не трябва да е така.

- Какво си казваш сутрин, след събуждане?

- Напоследък, може би от умората, първо излизам и тогава се моля и благодаря. Покрай бизнеса гледам да не съм хаотичен и предварително планирам това, което искам да ми се случи в самия ден.

- Кой е най-ценният урок, който си научил?

- Най-ценният урок е човек да бъде благодарен и смятам, че това носи след себе си само хубави неща - всяко едно нещо се случва, появяват се правилните хора в живота ти и постоянно виждаш знаците, които ти показват пътя.

Нашият гост

Талантливият млад изпълнител Вениамин е роден в Бургас, където завършва музикалното училище “Проф. Панчо Владигеров”. Той дебютира на българската сцена в предаването “X Factor”, а след това участва и в “Гласът на България”, където стига до финала в отбора на Михаела Филева. През 2025 г. Вениамин постига най-големия си успех, след като печели хитовото шоу “Като две капки вода”, пред повече от 40 000 зрители на Националния ни стадион “Васил Левски” и милиони пред екраните. Една година преди това, изпълнителят подписа договор с музикалната компания Virginia Records. Най-новите му песни -“Как да спра да те обичам”, която е в дует с Eva Lea и “На макс” се приемат повече от добре от музикалните фенове и му носят нови почитатели. Вениамин вече жъне овации и на театралната сцена, след като влезе в емблематичната роля на Мариус в мащабната продукция “Клетниците” (Les Miserables), представена пред храм-паметника “Св. Александър Невски”, в рамките на фестивала Опера на площада.