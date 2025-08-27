Акад. проф. Ивона Даскалова, ендокринолог, пред „Труд news“: В Интернет продават опасни инжекции за отслабване

Инсулиновата помпа е задължителна за диабетичките, които ще стават майки

Захарният диабет взема все по-застрашителни размери в света. В риск вече са и децата, за които се смяташе, че са предпазени от тип-2 на страшната болест. Начинът ни на живот се оказва решаващ за това, дали ще отключим заболяването. Преяждането, химикалите в храната, стресът и недоспиването са факторите, на които са подложени почти всички хора по света. България не прави изключение. Има ли шанс да се предпазим, разговаряме с акад. проф. Ивона Даскалова.

- Проф. Даскалова, защо преди 30 г. почти нямаше затлъстели хора, а сега наднорменото тегло е епидемия и то не само у нас?

- Тогава се хранехме много по-добре, с истински продукти и нямаше ГМО. Сега не се знае какво ядем. Преди 30-40 г. народът се движеше повече. Сега всички са с намалена физическа активност. Сега дори децата постоянно седят на едно място, вторачени в телефоните, в компютрите си, не играят вече на улицата. И третият фактор за затлъстяването е стресът, той също води до покачване на телесното тегло и до задълбочаване на инсулиновата резистентност, която се влияе от неправилното хранене, обездвижването, недоспиването. Има и друга причина, разбира се - това е замърсената околна среда. Ние унищожаваме природата, а искаме да сме здрави. Заобиколени сме от толкова мръсен въздух и от толкова вреди, които ние самите нанасяме на природата. Даже сред децата зачести диабет 2.

- До какви болести води затлъстяването?

- До ендокринни и сърдечно-съдови болести - отключването на захарен диабет, покачване на кръвното налягане, ранно настъпване на коронарни инциденти. При захарния диабет, чийто тип-2 се отключва също от наднормено тегло, най-страшното са усложненията, които засягат очите, сърцето и бъбреците. Неслучайно казваме – диабет е равно на сърдечно-съдово заболяване. Мои пациенти казват - аз не се страхувам от заболяването, а от усложненията. Боледува целият организъм. Той се лекува от всички доктори - и от кардиолозите, и от офталмолозите, и от невролозите, нефролозите. Лечението трябва да бъде такова, че да не създаваме работа на хирурзите. Тоест трябва да предпазим хората от диабетно стъпало, от ослепяване, от хронична бъбречна недостатъчност. Това е основното, но трябва дебело да подчертая, че хората със захарен диабет не са обречени. Една промяна на начина на живот, едно правилно фармакологично лечение води до забавяне появата на усложненията.

- Каква е ролята на превенцията на при това заболяване и може ли то да бъде предотвратено?

- Много голяма е ролята на превенцията. Българинът не обръща особено внимание на здравето си, не ходи на профилактични прегледи, а това е много важно. Той чака да се разболее и тогава да тръгне по доктори. А лечението на захарния диабет изцяло се поема от Здравната каса и това, че е скъпо, не може да бъде оправдание пациентите да не посещават лекари. Профилактиката е нещо много важно. Преди години в България имахме много добри скринингови програми. Провеждаше се масово скрининг, както за диабет, така и за щитовидни жлези. Но, за съжаление, не всички могат да бъдат изпратени при специалист от личния си лекар, защото има проблем с направленията, те са ограничени.

- Какво означава да се храниш правилно и полезна ли е при диабет кето-диетата, която изключва въглехидрати?

- Това означава да имаш балансирано хранене в определени часове, да не гладуваш през деня, а не само да се натъпчеш вечер. Трябва човек да се храни начесто и по малко. Що се отнася до кетодиетите, аз като специалист, твърдя, че те са вредни, защото натоварват бъбреците и макар че има редукция на теглото при тях, то не е здравословно. Някога легендата беше, че пациентите с диабет трябва да ядат много месо, но това не е така. Трябва да се ограничат и въглехидратите, и мазнините. Трябва да има дневен нисък калориен прием и физическа активност. Това е основното, а не измислените диети, като дълги гладни дни на чай и ябълки и след това йо-йо ефектът следва много бързо. Така че трябва да живеем здравословно, а този начин на живот се свързва с разнообразна, богата на зеленчуци и плодове храна.

- Много модерно стана да се използват лекарства за диабетици и от здрави хора, защото страничният ефект на препаратите е снижаване на теглото. Има ли хапче, с което хората могат да отслабнат без усилие?

- Не, такова хапче няма. Всяко едно лекарство, което е свързано с индукция на телесното тегло, обикновено повлиява апетита. Но не може да си вземеш хапчето или инжекцията и да продължаваш да ядеш по същия начин, по който си се хранил, да продължаваш да седиш пред компютъра и да смяташ, че ще отслабнеш. Не, няма да отслабнеш. Всяко едно фармакологично средство, приложено за отслабване е свързано с диетичен режим и физическа активност. Това трябва да се знае от всички. Искам да кажа и друго – по интернет започнаха да се продават инжекционни средства, които са непознати. Пише, че са експериментални и хората ги купуват, поръчват си ги и започват да си ги бият. Някой отслабват от тях, но какво съдържат тези „писалки“ не се знае. Как може да се допусне продаването на интернет на лекарства, това е груба грешка. Когато бъдат увредени повече хора, тогава, може би, ще се вземат мерки.

- Каква е причината хората да избягват лекарите, а да се лекуват по интернет или със съвети на приятели и познати?

- Това мен също много ме учудва. Преди българинът искаше да му изпишат лекарствата, които взима съседът му. Сега масово хората се лекуват по интернет, което е груба грешка. Това е въпрос на интелект – не може един интелигентен човек да смята, че така може да се излекува. Четат за различи болести и решават, че и те имат тези оплаквания и си „изписват“ лекарства. Самолечението е вредно. Искам да ви дам пример – мнимата бременност. Внушаваш си, че си бременна и получаваш всички признаци, но няма плод. Ето какво означава самовнушението. И когато четеш по интернет за някои болести, можеш да си внушиш, че ги имаш, без това да е така и можеш наистина да се разболееш. Има достатъчно лекари, към които хората да се обърнат.

- Опасно ли е хората да употребяват за отслабване лекарства, които са предназначени за диабетици?

- Не е редно, независимо че някои лекарства за захарен диабет се използват и от хора с наднормено тегло. Такова нещо трябва да става само под лекарски контрол, защото в противен случай човек може да получи тежки хипоглекимии и да не се усети от какво се чувства зле.

- Има ли лекарства, които могат да предотвратят диабета?

- Такива лекарства още не са измислени, но има състояния, за които казваме, че са преддиабетни. Имаше много проучвания във връзка с това и се оказа, че първото най-важно условие да не се стигне до диабет е промяна на начина на живот. Разбира се, се използват някои фармакологични средства, ако само промяната на режима няма резултат.

- Кои са най-сериозните автоимунни заболявания, които се увеличават през последните години?

- В последно време се забелязва увеличаване на заболяванията на щитовидната жлеза – както хипотиреоидизма, така и на хипертиреоидизма.Това е свързано отново със стрес, неправилно хранене, автоимунни процеси. Много често хашимотото се съчетава с диабет тип-1. Автоимунитетът се повлиява от токсичната среда, от радиацията. Зачестяват не само автоимунните заболявания, но и нодозните промени на щитовидната жлеза, т.е. образуването на много възли.

- Вашето отделение по ендокринология е съвсем ново, прилагат ли се и най-иновативните световни методи на лечение?

- В „Аджибадем Сити Клиник“ болница „Витоша“ се прилагат много иновативни методи на лечение, което е характерно и за отделението по ендокринология, което ръководя. Набляга се изключително много на модерните методики на лечение. Много важно е и обучението на пациентите, особено на тези със захарен диабет, което включено в терапевтичната програма. Прилагаме и най-модерните фармакологични средства, които са одобрени по Здравна каса и най-новите методи на инсулинолечение. Искам да спомена инсулиновите помпи, които се реимбурсират от Здравната каса и приложението на сензори. Вече се обръща особено внимание и на внедряването на затворената система при лечението на диабет тип-1. В нашето отделение се поставят всички видове помпи, включително има и безкабелна, която се прилага при пациенти над 18 г., защото отделението ни е за възрастни. Активно проследяваме тези пациенти. Инсулиновата помпа е малко техническо устройство, това е най-модерното лечение, защото тя имитира физиологичната инсулинова секреция. Неслучайно най-новите методи на лечение се наричат изкуствен панкреас, защото помпата отдава непрекъснато инсулин на пациента и само при хранене се подава допълнително. Точно както е при физиологията на инсулиновата секреция - тя е постоянна, а когато човек се храни панкреасът изстрелва по-голямо количество инсулин, което да прикрие въглехидратите, които се приемат. Това е най-доброто. Ще подчертая, че при дамите диабетички, които искат да бъдат майки, задължително, когато се планира забременяване, трябва да се постави още тогава помпата и бременността да се осъществи при гликиран хемоглобин под 7. Същото важи и за мъжете, които искат да станат бащи и са диабетици. Те също трябва да имат задоволителен гликемичен контрол. Искам да кажа на всички, които са решили да стават майки, че бременността трябва да протича с интензивна терапия, която не е с 4 инжекции, а е с инсулинова помпа. Това трябва да се знае, защото тогава се раждат деца с нормално тегло.

- А какво ще стане, ако бременните диабетички не си поставят инсулинова помпа?

- Първо – много трудно се постига добра компенсация. Не може да се постигне такъв контрол, какъвто имаме при приложението на инсулиновите помпи при бременността. Аз съм категорична, че при такива пациенти по време на бременността, раждането и след това трябва да бъде лекувана с инсулинова помпа и сензори, защото добър контрол в този случай се постига само така. Високите захари, хипоглекимиите, кетоацидозите увреждат плода. Така че една майка, която иска да има здраво дете, трябва да слуша съветите на ендокринолога.

- Кога родителите трябва да обърнат внимание, че детето не е добре и вероятно захарта му е повишена?

- Ако то е непрекъснато жадно, ако се чувства отпаднало, има сърбежи, яде прекалено много, то се забелязва. Това са симптоми на захарен диабет и при възрастните, и при децата. И отново подчертавам – трябва профилактика. Има един друг много тревожен факт, колегите педиатри непрекъснато говорят, за това - наднорменото тегло при децата. А откъде идва то? От неправилното хранете, от консумацията на много въглехидрати, от това, че детето не спортува, яде много калорични храни. Някои се радват, че детето е дебеличко, а това е вредно за здравето и бъдещето му. Така че възпитанието и борбата със затлъстяване, започва от детска възраст.

- Къде е България в лечението на ендокринните заболявания по света?

- Мисля, че сме на високо ниво, тъй като у нас има много подготвени колеги ендокринолози. И самият факт, че лекуваме така, както лекуват в най-модерните клиники по света, говори за това. Още повече, че имаме тази възможност - България е страна, в която се внасят най-модерните и добри лекарства, най-добрите инсулини – аналоговите. Като ниво можем да се сравняваме с много европейски страни, тъй като всеки един от колегите е лекувал пациенти, които идват от други страни в Европа и не може да се каже, че те са по-добри от нас.

- Има ли достатъчно инсулин по аптеките или пак се повтаря ситуацията, в която диабетиците трябва да го търсят в съседни страни?

- Не, няма проблем сега. В момента пациентите не се оплакват от липса на високо пречистен аналогов инсулин.

Нашият гост

Акад. проф. Ивона Даскалова, д.м.н. е ръководител на отделението по ендокринология в „Аджибадем Сити Клиник“ - УМБАЛ „Витоша“. Била е ръководител на катедра „Пневмология, фтизиатрия и ендокринология” и началник на „Клиниката по ендокринология и болести на обмяната“ към ВМА. Член е на Европейската асоциация за изучаване на диабета, на Американската диабетна асоциация, на Световната организация за клетъчна трансплантация и председател на УС на Българската диабетна асоциация. Специализирала е в Германия, Дания и САЩ.