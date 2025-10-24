Откриват нов дневен център за 25 деца с увреждания във Варна

Нов дневен център за деца с увреждания ще бъде открит на 1 декември във Варна. Той ще се помещава в сграда, където в момента функционира сходен център за почасови грижи за 20 деца с аутизъм. Тази услуга ще бъде закрита, за да отстъпи място на новата, която е с по-широк обхват, реши комисията по социални дейности и жилищна политика към местния парламент.

Бъдещият център ще осигурява дневна грижа за 25 деца с различни форми на увреждания. В него има сензорна стая, кабинети на логопед, психолог, зали за психомоторика и арт-терапия. Предстои да бъде облагороден дворът, където ще бъдат монтирани беседки и шатри за работилници по градинарство, цветарство и други занимания на открито. Освен рехабилитация и обучителни дейности, на малките потребители ще се предлагат и терапевтични програми, насочени към развитие на социалните умения и самостоятелността.

Управлението на услугата ще бъде възложено на частен доставчик чрез конкурс, а издръжката ще бъде осигурена от държавния бюджет.

на снимката: Новият център ще осигурява дневна грижи на повече деца с различни форми на увреждания, стана ясно на заседанието на комисията.