Откриват уникална изложба – „Те са още между нас“

Изложбата „Те са още между нас“, посветена на големите бургаски художници, носители на духа на Бургас, които ни напуснаха през последните две десетилетия, ще бъде открита днес. Техните платна ще проговорят за романтиката и красотата на Бургас и морето, за голямата любов на художниците към града, който са прославяли през годините.

Посетителите ще видят творби на Джурлата, Кирил Симеонов, Руси Стоянов, Стоян Цанев, Красимир Зинин, Климент Атанасов, Роджър Краев и много други.

„Всички те са големи имена на бургаското и българското изобразително изкуство. Колегията никога няма да се примири с тяхното отсъствие. Те поставиха жалони, които бележат пътища и образци. Всеки, който разгледа изложбата, ще се срещне с тяхното незабравено изкуство, гордост за бургаската школа“, коментираха организаторите.

Инициатори на изложбата са Анета Салабашева – Краева и Севина Трайкова.