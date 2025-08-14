Тялото е закарано за аутопсия в кюстендилската болница

Откриха тялото на издирвана жена край Кюстендил, съобщиха от полицията.

На 13 август в местността „Дервен“ в землището на село Вратца доброволци са намерили тялото на Соня Георгиева Попова, която бе в неизвестност от 6 август, когато бе напуснала Дома за възрастни хора с ментални проблеми в селото и обявена за издирване.

Дежурна оперативна група е извършила оглед на място, следи от насилие не са открити. Тялото е закарано за аутопсия в кюстендилската болница.

Разследването по случая се води в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.