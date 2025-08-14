Повдигнаха обвинение, на шофьора, който блъсна пенсионери на мотор и му взеха книжката

Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа 59-годишният мъж (с инициали Х.Б.), обвинен за това, че по непредпазливост по време на шофиране е причинил смъртта на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на нейният съпруг.

Инцидентът стана на 12 август на път в землището на общ. Поморие. По първоначална информация извършителят е блъснал с колата си мотопеда, с който са пътували двамата възрастни хора. Вместо да спре и да им окаже помощ, той е избягал, но по-късно същия ден беше задържан от полицията.

"Държавното обвинение, въз основа събраните до този момент доказателства и закона, е приело, че е налице обосновано подозрение, че обвиняемият, управлявайки автомобил в тъмната част на денонощието, е нарушил правила за движение по пътищата, допуснал е пътно произшествие с мотопед, с който са се придвижвали пострадалите съпрузи, а след това е и избягал от местопроизшествието", се посочва в информацията.

С постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура-Бургас е отнето свидетелството на правоуправление на МПС на обвиняемия.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Х.Б.