Трима от “Наглите” изчезнаха след мистериозна среща (обзор)

Още по темата: Изчезнаха трима от групата на "Наглите" 13.08.2025 11:59

Полицията издирва Йожи, Културиста и Данчо Релето по сигнал на близките им

Зарязали телефоните и автомобилите си

Версиите: Бягство, отвличане или убийство

Ивайло Евтимов - Йожи, Прокопи Прокопиев - Културиста и Даниел Димитров - Данчо Релето от бандата за отвличания “Наглите” са изчезнали мистериозно след уговорена среща. Жената на Културиста първа подала сигнал в полицията, че мъжът є не се е прибрал. След това е станало ясно, че Прокопи е имал среща с двамата му авери, които също са в неизвестност. Автомобилите и телефоните им са били открити изоставени.

По непотвърдена официално информация, мъжете са били привикани от някого и повече не са се върнали. Според полицаи тази схема много напомня на изчезването през 2003 г. на висаджията Мето Илиенски, от когото няма следа и до днес.

Криминалистите работят по няколко версии. Едната от тях е, че е възможно Евтимов, Прокопиев и Димитров да са били замесени в неотдавнашното изчезване на двма издирвани от началото на годината Ивайло Петров и Божидар Марков, които още не са открити. Според разследването Петров и Марков са били отвлечени, защото трябвало да охраняват, а им откраднали голяма пратка кокаин, пътуваща от Европа за Турция. Заподозрени за отвличането на двете мутри бяха братята Митко и Радослав Лебешковски, които също бяха причислявани към “Наглите”, но бяха оправдани.

За участие в похищението на Петров и Марков от месеци бе издирван Димитър Вълканов. На 8 август той се предаде в полицията, затова изчезването на Йожи, Културиста и Релето се свързва с това, че Вълканов е “пропял” на разпитите.

Втора версия обаче гласи, че тримата са били отвлечени от бивши техни жертви, готови да отмъстят за преживения ужас. Въпреки, че тримата излязоха на свобода след излежаване на двуцифрените си присъди, никой от тях и досега не е платил платил компенсации на похитените за взетите над 6,5 млн. лв. от откупи.

Друга версия, по която работят разследващите е, че тримата изчезнали вече не са между живите и ще трябва да копаят телата им някъде с багери. Те може да са били убити от хора от подземния свят, с които са имали сметки за уреждане след излизането им от затвора. Шансът да са умъртвени от бивши техни жертви е почти равен на нула, каза за “Труд news” криминалист от СДВР. През 2014 г. Йожи, Културиста и Релето получиха присъди от 15 до 18 г. затвор за участието в си в отвличания, съпроводени с измъчване на жертвите, включително и рязане на пръсти и уши. И тримата излязоха предсрочно от затвора и заживяха на свобода, а Данчо Релето не се отказа от занаята си да краде коли.