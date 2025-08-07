Откъде идва токът за изкуствения интелект?

Идва нов рекорд на глобалното потребление на въглища в САЩ тази година

Изкуственият интелект е на път да преобрази света, а Европа лапа мухите!

Microsoft, Google, Meta и Amazon инвестират 300 милиарда долара в изграждане на центрове за данни с изкуствен интелект през последната година, вкл. 100 милиарда само през последното тримесечие. Тези инвестиции допринасят повече за растежа на БВП на САЩ през последното тримесечие, отколкото потребителските разходи.

Забележете феноменалния ръст на инвестициите след пускането на ChatGPT в края на 2022 г., като имате предвид, че списъкът съдържа само 4-те най-големи компании в сектора, изключвайки дори самия ChatGPT.

1 милиард долара инвестиции в центрове за изкуствен интелект означават средно около 70 MW изчислителна мощност. Това значи, че само тези 4 компании, само през последното тримесечие добавят 7 GW базово потребление. За сравнение - това изисква 7 блока на АЕЦ Козлодуй в непрекъснат режим на работа.

Изминалото тримесечие са 7, текущото ще са 10, а догодина по това време - вероятно нови 15 GW базово потребление ще се пръкнат само сред 4-те гиганта и само в САЩ.

Откъде ще дойде токът?

Производството на въглищни ТЕЦ в САЩ е скочило с 12% през първата половина на 2025 г. и се явява основен двигател на идващия нов рекорд на глобалното потребление на въглища тази година. САЩ просто не разполагат с други налични и слабо натоварени централи, които да могат да захранят подобен ръст на потреблението на енергия веднага. Убеден съм, че в Китай вече се случва същото.

В това време в Европа същите 4 компании отчитат почти нулеви инвестиции в центрове за изкуствен интелект, поради изключително високите енергийни разходи, причинени от безумната утопия на нетните нулеви емисии и цените на въглеродните квоти. А централите са налични, вкл. и най-вече в страни като България и Германия (с няколко АЕЦ в процес на разпарчетосване).

Кога ще имаме европейско политическо лидерство, което живее в реалността и притежава поне малко здрав разум?