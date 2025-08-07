От колко лева започва родителската среща?

Седя си в кръчмата и пия. Някакъв ме пита:
- Защо пиеш?
- За да съм красив.
- Нима пиенето те прави красив?
- Разбира се! Всеки път като се прибера късно от кръчмата, жена ми вика “Охо! Ето го!
Красавецът се прибра!”
***
В Шао Лин:
- Защо не напредвам, учителю?
- Виждал ли си чайката да прелита над пламтящия залез?
- Да, учителю...
- А как водопадът се опитва да разбие скалите, но без да успява?
- Да, учителю...
- А отражението на Луната в тихи води?
- Да, учителю...
- Еми, затова не напредваш... Защото само се заплесваш, вместо да тренираш.
***
Септемврийско:
- От колко започва родителската среща?
- От 60 лв.
***
- Защо козелът ви е без рога?
- Козата ни е порядъчна!
***
Той:
- Искам да ям, да убивам, да спя, да крещя, да плача! Господи, какво ми е?
Тя:
- Пич, в цикъл си...
***
Повече със Сашо карти няма да играя!
- Защо?
- Защото е голям мошеник! Заложих жена си и той спечели, а сега не ще да я вземе!
***
Мъртво пиян пада и заспива на улицата.
Минава полицай и го сритва:
- Какво правиш, бе?
- Не виждаш ли, паркирал съм!
- Ти да не си кола?
- А ти да не си паяк?
***
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
Пуловерът е връхна дреха, която служи за навличане на детето, когато на майка му є е студено?
***
Професор в университета:
- Недовършената курсова задача не е беда. Главното е, когато правите деца да ги довършите! Иначе после идват недовършени деца и носят недовършени курсови задачи. И този затворен кръг няма прекъсване!
***
Кмето на Враца са качва у едно такси и вика на бакшишо:
- Виж кво, маждрамуняк, ш'ти дам дваасе лева ако ма закараш у общинъта за 5 минути, че закъснех за съвето!
- Добре! - рекъл чичака.
- Ама сакам да си връжеш очите с те тоа колань!
Връзал си кмето очите и тръгнале!
Пътувале около 3 минути, бакшишо спрел и рекъл:
- Отвръзвай са давай парите и са маиняй! Стигнааме!
Кмето свалил коланя огледал са и рекъл:
- Ш' ти дам още дваасе, ако ми кажеш откъде мина?
- Да бе, да, ти шашав ли си, или на шашав дреите носиш?! 5 улици са останале здрави, ако ти ги кажа и них ше разкопаш!
***
Цвеклото е отлично средство за отслабване. Вземи си 4-5 декара и си копай, и си поливай.
***
Обожавам телепатията... Погледнеш човек в очите... и той вече знае къде го пращаш.
***
- Мило-о-о, лошо ли съм излязъл на снимката?
- Нее, лошо си излязъл от майка си...
***
Вчера Азис седнал, без да иска, върху кубчето на Рубик и го наредил.
***
Не трябва да оставате дълго сами със себе си, защото с какъвто се събереш такъв
ставаш...
***
Дочуто между колежки:
- Ама е погрозняла тая, да ти е кеф да я гледаш!