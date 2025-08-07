От колко лева започва родителската среща?

Седя си в кръчмата и пия. Някакъв ме пита:

- Защо пиеш?

- За да съм красив.

- Нима пиенето те прави красив?

- Разбира се! Всеки път като се прибера късно от кръчмата, жена ми вика “Охо! Ето го!

Красавецът се прибра!”

***

В Шао Лин:

- Защо не напредвам, учителю?

- Виждал ли си чайката да прелита над пламтящия залез?

- Да, учителю...

- А как водопадът се опитва да разбие скалите, но без да успява?

- Да, учителю...

- А отражението на Луната в тихи води?

- Да, учителю...

- Еми, затова не напредваш... Защото само се заплесваш, вместо да тренираш.

***

Септемврийско:

- От колко започва родителската среща?

- От 60 лв.

***

- Защо козелът ви е без рога?

- Козата ни е порядъчна!

***

Той:

- Искам да ям, да убивам, да спя, да крещя, да плача! Господи, какво ми е?

Тя:

- Пич, в цикъл си...

***

Повече със Сашо карти няма да играя!

- Защо?

- Защото е голям мошеник! Заложих жена си и той спечели, а сега не ще да я вземе!

***

Мъртво пиян пада и заспива на улицата.

Минава полицай и го сритва:

- Какво правиш, бе?

- Не виждаш ли, паркирал съм!

- Ти да не си кола?

- А ти да не си паяк?

***

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Пуловерът е връхна дреха, която служи за навличане на детето, когато на майка му є е студено?

***

Професор в университета:

- Недовършената курсова задача не е беда. Главното е, когато правите деца да ги довършите! Иначе после идват недовършени деца и носят недовършени курсови задачи. И този затворен кръг няма прекъсване!

***

Кмето на Враца са качва у едно такси и вика на бакшишо:

- Виж кво, маждрамуняк, ш'ти дам дваасе лева ако ма закараш у общинъта за 5 минути, че закъснех за съвето!

- Добре! - рекъл чичака.

- Ама сакам да си връжеш очите с те тоа колань!

Връзал си кмето очите и тръгнале!

Пътувале около 3 минути, бакшишо спрел и рекъл:

- Отвръзвай са давай парите и са маиняй! Стигнааме!

Кмето свалил коланя огледал са и рекъл:

- Ш' ти дам още дваасе, ако ми кажеш откъде мина?

- Да бе, да, ти шашав ли си, или на шашав дреите носиш?! 5 улици са останале здрави, ако ти ги кажа и них ше разкопаш!

***

Цвеклото е отлично средство за отслабване. Вземи си 4-5 декара и си копай, и си поливай.

***

Обожавам телепатията... Погледнеш човек в очите... и той вече знае къде го пращаш.

***

- Мило-о-о, лошо ли съм излязъл на снимката?

- Нее, лошо си излязъл от майка си...

***

Вчера Азис седнал, без да иска, върху кубчето на Рубик и го наредил.

***

Не трябва да оставате дълго сами със себе си, защото с какъвто се събереш такъв

ставаш...

***

Дочуто между колежки:

- Ама е погрозняла тая, да ти е кеф да я гледаш!